Torino

Museo del Cinema, i progetti di Chatrian

di Redazione - 30 Aprile 2026

Direttore Carlo Chatrian, due mostre molto importanti hanno caratterizzato la stagione 2025-2026 del Museo del Cinema, “Manifesti d’artista” e “My name is Orson Welles”. Esiste un fil rouge che leghi le due esposizioni?

Le mostre sono state organizzate in tempi diversi, quindi, di fatto, non ideate per avere un fil rouge che le collegasse direttamente, anche se abbiamo cercato di costruire una narrazione che le contemplasse entrambe. “Manifesti d’artista” e “My name is Orson Welles” conducono in un passato che pensiamo abbia ancora tanto da raccontare: nel caso di “Manifesti d’artista” si tratta di un passato remoto, poiché una buona parte dei manifesti in mostra hanno più di cento anni e ci riportano alla grande stagione del Futurismo italiano, oppure a quella del Costruttivismo russo, mentre nel caso di Orson Welles il salto temporale è meno ampio. Dal punto di vista museale, il nostro scopo è quello di far compiere ai visitatori un salto all’indietro che li estranei dalla realtà quotidiana e consenta loro di vivere il presente e i film di oggi con sguardo rinnovato. Da questo punto di vista Orson Welles, a mio parere, è estremamente emblematico, perché si tratta di un regista del Novecento che, molto più di altri, ha immaginato il cinema come un’arte magica, che costruisce la realtà, anziché riprodurla, e, se pensiamo alle potenzialità che possiede oggi l’immagine digitale nel creare dimensioni reali, vediamo il collegamento diventare evidente. Il Cinema, a differenza di altre arti, si mescola con l’industria, quindi, nella grande maggioranza dei casi, i materiali sono finalizzati a essere filmati e consumati dal cinema stesso, non sono costruiti per durare, il che rende la loro conservazione una sorta di sfida: in “Manifesti d’artista”, per esempio, la carta su cui sono stampati gli stessi è di tipo usomano, che notoriamente patisce il passare del tempo, quindi deve essere maneggiata con tanta cura. Il medesimo aspetto si riscontra per quei film girati ottant’anni fa, come nel caso del celeberrimo “Quarto potere” o de “La signora di Shangai”. La mostra su Orson Welles, estremamente ricca perché comprende più di 400 documenti tra poster, foto di scena e schizzi prodotti dallo stesso Welles, mette in luce anche alcuni talenti meno noti del grande regista e attore, come quello per la scultura, conferendo all’esposizione una panoramica molto ampia di un grande genio creativo del Novecento.

Si è concluso da poco, con successo, il Lovers Film Festival. In che modo i valori di questo festival si riflettono nell’attività del Museo del Cinema? Può darci una sua riflessione sul titolo di questa edizione “Chi guarda chi”?

Il Lovers è un festival dedicato ai film dalle tematiche LGBTQIA+, sigla che racchiude tutte le diverse espressioni della sessualità e dell’identità. Si tratta di una rassegna che ci sta particolarmente a cuore perché, nonostante i progressi ottenuti negli ultimi anni rispetto all’integrazione delle differenze e delle minoranze, molti passi devono ancora essere compiuti. Lovers cerca ogni anno, attraverso film e ospiti, di far riflettere in modo approfondito su questi argomenti, e il titolo “Chi guarda chi” deve far pensare a quanto l’atto di guardare implichi anche un giudizio, conscio o inconscio che sia.

Penso che il cinema abbia la capacità di rovesciare, fare da specchio e mettere in evidenza questo concetto, ovvero che, quando si guarda, contemporaneamente si può essere guardati, facendo emergere tutti i pregiudizi e le visioni parziali. Questo “claim” rappresenta il desiderio e la necessità di andare verso una società in cui la centralità del dialogo possa esprimersi attraverso una posizione paritaria. Il cinema è l’arte che, più di ogni altra, mette tutti noi sullo stesso piano. L’edizione di quest’anno ha riscosso grande successo perché, probabilmente, è riuscita a porre al centro della sua narrazione il tema dell’inclusione attraverso un linguaggio, quello dei film, aperto e accessibile a tutti.

Può accennare qualcosa a proposito del Torino Film Festival 2026? Sarà ancora diretto da Giulio Base? Dove si orienterà il suo sguardo?

Per avere novità “succulente” sulla prossima edizione del Torino Film Festival bisognerà chiedere al direttore Giulio Base, che è stato confermato anche a fronte di un grande successo che il festival ha già riscontrato nelle passate edizioni da lui dirette. La formula resta quella vincente, ovvero quella di abbinare il lavoro di scoperta di nuove voci del cinema, soprattutto nei film in concorso, con la presenza di grandi star, grandi nomi che fanno sognare gli spettatori. I contenuti saranno definiti durante le settimane che anticiperanno il festival, che avrà luogo a novembre. Siamo convinti che Giulio Base costruirà un programma nuovamente avvincente, capace di incuriosire e coinvolgere l’intera città. Posso solo annunciare che Marilyn Monroe sarà la “Stella” sotto il cui segno si svolgerà la prossima edizione, quindi sarà presente una retrospettiva a lei dedicata.

Quali sono i prossimi obiettivi e le collaborazioni internazionali che caratterizzeranno il futuro del Museo del Cinema?

Vi è la volontà di riallacciare i rapporti con istituzioni importanti e prestigiose a livello nazionale e internazionale, oltre a valorizzare al meglio le nostre collezioni, perché il patrimonio che noi esponiamo è veramente una parte molto piccola di quello che possediamo. Da questo punto di vista abbiamo progetti importanti, tra i quali il rendere accessibili i nostri depositi, riammodernare il Museo Nazionale del Cinema, come è successo già nel 2025 con l’attivazione di una zona chiamata “Video Room”, in cui accogliamo lavori realizzati da giovani studenti, tra videosaggi e altri materiali. Insomma, posso affermare che il Museo si muove intensamente anche quando, dall’esterno, sembrano non esserci novità di grande rilevanza.

Mara Martellotta ilTorinese.it