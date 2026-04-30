Italpress Top News

Webuild: CSC Costruzioni, al via lavori rinnovamento sede storica Onu a Ginevra

di Italpress - 30 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Al via i lavori per il rinnovamento dell’Edificio E del Palais des Nations di Ginevra per il rinnovamento della storica sede europea delle Nazioni Unite. CSC Costruzioni (Gruppo Webuild), alla guida di un consorzio, consolida così la propria attività su questo progetto con un contratto che, a seguito dell’inclusione di una nuova fase di lavori, raggiunge un valore complessivo di circa 215 milioni. Il progetto dell’Edificio E rappresenta l’ultima fase costruttiva di un programma di rinnovamento avviato nel 2023 dal cliente Rènovation du Palais des Nations (RPN) e i lavori saranno eseguiti garantendo la piena continuità delle attività diplomatiche sull’intero campus del Palais des Nations.L’intervento sull’Edificio E, originariamente costruito negli anni Settanta, include la demolizione di otto livelli dell’attuale struttura adibita ad uffici, la riqualificazione degli spazi del podio del centro conferenze e altri adeguamenti. I lavori si inseriscono nello Strategic Heritage Plan delle Nazioni Unite, finalizzato ad adeguare il complesso alle moderne normative edilizie e agli standard di sicurezza e di accessibilità contemporanei, salvaguardando al contempo il valore storico dell’architettura originale.Il progetto prevede anche l’installazione di nuovi impianti tecnologici e la modifica delle infrastrutture di supporto alle conferenze, elementi necessari per una macchina diplomatica che ogni anno ospita circa 8.000 riunioni e oltre 120.000 visitatori. Particolare attenzione è dedicata all’efficienza energetica e alla bonifica ambientale dei materiali, nel pieno rispetto degli standard di salute e di sostenibilità.Gli interventi sono affidati a un consorzio guidato da CSC Costruzioni (55%) e partecipato da CMB (45%). Il valore di questo contratto, inizialmente pari a 176 milioni e già incluso nel portafoglio ordini del Gruppo nel 2023, viene oggi aggiornato a seguito del completamento dell’iter di revisione dei prezzi di mercato e dell’ampliamento delle attività tecniche previste. Il consorzio è parallelamente impegnato su un ulteriore e distinto progetto di ristrutturazione del Palais des Nations, assegnato in precedenza e del valore di circa 330 milioni, confermando il ruolo di primo piano del Gruppo nel piano complessivo di rinnovamento del complesso storico.Negli ultimi anni CSC Costruzioni ha consolidato la sua presenza nella Svizzera francofona con progetti che uniscono rigore costruttivo e innovazione ambientale. Tra i principali interventi, il Parc du Simplon a Losanna, un data center da 18 MW tra Ginevra e Losanna e il complesso residenziale Les Maraìchers a Ginevra, premiato nel 2025 come migliore realizzazione nella Svizzera francofona per la categoria dell’edilizia residenziale.

– Foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).