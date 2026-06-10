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Dacia Sandero, design moderno che conquista gli automobilsiti italiani

di Italpress - 10 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – I designer Dacia hanno sempre lavorato per dare a Sandero un carattere esteticamente moderno e che la faccia distinguere, pur rimanendo fedele ai canoni estetici del Brand.Con Dacia Sandero. il design esterno ha un approccio più maturo, moderno e coerente, che rafforza immediatamente la riconoscibilità del modello su strada. Elemento chiave del modello è la firma luminosa Dacia di ultima generazione, che caratterizza il frontale e il posteriore della vettura. All’anteriore, la grafica a LED a forma di “T” rovesciata si distingue come un tratto forte e contemporaneo, posizionata sopra i fari principali. Questo elemento non è solo estetico: contribuisce visivamente a rendere l’auto più larga e stabile, rafforzandone la presenza su strada. La firma luminosa si integra con la calandra attraverso una sottile linea grafica composta da piccoli punti bianchi, simili a pixel, che creano un effetto tecnologico e moderno. Il risultato è un frontale pulito, compatto e perfettamente armonizzato, dove fari, griglia e paraurti si fondono in un insieme unico e coerente. Il disegno del frontale contribuisce in modo determinante alla percezione di modernità di Sandero. La calandra, più strutturata e grafica, si inserisce in maniera fluida nel paraurti, creando un effetto visivo compatto e solido. Le superfici sono state semplificate e rese più tese, con linee orizzontali che enfatizzano la larghezza della vettura e ne migliorano la postura su strada. Questo approccio conferisce a Sandero un aspetto più maturo, pur mantenendo quella semplicità funzionale che da sempre rappresenta un tratto distintivo del modello.Anche il posteriore è stato oggetto di un attento lavoro di design. I gruppi ottici a LED riprendono il motivo grafico “pixel”, rafforzando la coerenza stilistica con il frontale e introducendo un elemento distintivo immediatamente riconoscibile. Lo sviluppo orizzontale e deciso dei fari contribuisce a enfatizzare la larghezza del veicolo. Ogni dettaglio è studiato per migliorare la percezione di qualità e per trasmettere robustezza e affidabilità. La modernità del design di Sandero si esprime anche attraverso una rinnovata attenzione ai dettagli. Il disegno dei cerchi e coprimozzi contribuiscono a dare maggiore dinamismo al profilo laterale, mentre l’introduzione di nuove tinte di carrozzeria arricchisce l’offerta estetica. Tra queste, spicca il nuovo giallo ambra metallizzato, una tonalità moderna e distintiva che valorizza le linee della vettura e ne esalta la personalità. Il successo di Dacia Sandero nel mercato europeo trova conferma anche in Italia, dove il modello continua a essere tra i più apprezzati dai clienti privati, rimanendo stabilmente sul podio per volumi di vendita in questo segmento di mercato. Il design gioca un ruolo fondamentale in questo risultato: la maggiore modernità, unita alla riconoscibilità e al carattere distintivo, contribuisce a rafforzarne l’attrattività. La capacità di offrire uno stile contemporaneo, senza compromessi sul rapporto qualità/prezzo, rende Dacia Sandero una scelta sempre più rilevante per chi cerca un’auto pratica, affidabile e in linea con le tendenze attuali.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).