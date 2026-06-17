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La Regione Siciliana pubblica un bando per la produzione di idrogeno verde

di Italpress - 17 Giugno 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il percorso verso la transizione verde in Sicilia compie un altro passo in avanti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, nell’ambito del processo di decarbonizzazione dei sistemi produttivi, ha pubblicato il bando “H2 Sicilia – Idrogeno rinnovabile, decarbonizzazione, sviluppo”, per la produzione di idrogeno rinnovabile. La dotazione finanziaria ammonta a 31 milioni di euro a valere sull’ azione 2.2.4 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Potranno partecipare le micro, piccole e grandi imprese, sia in forma singola sia in forma aggregata.

Il provvedimento punta, in particolare, a sostenere la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde, comprensivi di sistemi di generazione da fonti energetiche rinnovabili (FER), di sistemi di accumulo e di stoccaggio, e la riconversione degli impianti produttivi. Gli interventi dovranno prevedere un investimento minimo di un milione di euro, mentre il contributo regionale, concesso in conto capitale, coprirà fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto. Per gli investimenti sulla produzione di idrogeno rinnovabile, l’agevolazione salirà fino al 90% dei costi ammissibili. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

“L’idrogeno rinnovabile – commenta l’assessore Francesco Colianni – rappresenta una leva strategica per accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo, rafforzare la competitività delle imprese e attrarre nuovi investimenti. Con questo provvedimento, sosteniamo concretamente i processi di innovazione, accompagnando il tessuto produttivo verso una transizione energetica capace di coniugare crescita economica, sostenibilità e sviluppo”. L’avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul sito del dipartimento dell’Energia al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-region ali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energ ia/promuovere-produzione-distribuzione-usi-finali-idrogeno

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).