La Xª MAS riaccende il dibattito, Gorizia si spacca sulla memoria

Commemorazioni della Xª MAS e proteste antifasciste riaccendono tensioni a Gorizia, dividendo memoria storica e rapporti italo‑sloveni.

di Marzio Amoroso - 19 Gennaio 2026

Poco distante da Gorizia a Tarnova della Selva, tra le alture che guardano Nova Gorica, sorge una piccola chiesa che ancora oggi custodisce una delle pagine più dure della fine della Seconda guerra mondiale. In quell’area, tra il 19 e il 21 gennaio 1945, si affrontarono i legionari della Xª MAS della Repubblica Sociale Italiana e la brigata jugoslava Srečko Kosovel. Lo scontro lasciò sul terreno 86 italiani, molti dei quali uccisi con modalità feroci. I loro discendenti si sono ritrovati per una commemorazione essenziale, silenziosa, priva di retorica.

Il ricordo

A Gorizia, nello stesso spirito, la Lega Nazionale e l’Associazione Dipendenti Deportati hanno ricordato i cittadini sottratti alle loro case o ai luoghi di lavoro durante l’occupazione jugoslava della città, persone di cui l’esercito titino non ha mai indicato né la sorte né il luogo di sepoltura.

Le parole del segretario

Roberto Pulli, segretario dell’Associazione Combattenti Xª Flottiglia MAS, ha spiegato: “Con questo gesto rendiamo omaggio alla città di Gorizia attraverso i suoi caduti. Domani continueremo al cimitero e al Parco della Rimembranza, per onorare chi ha dato la vita per l’italianità di queste terre.”

Lo sdegno dell’ANPI

Nel frattempo, in corso Verdi, associazioni e realtà antifasciste coordinate dall’ANPI hanno manifestato contro la presenza e la legittimazione di gruppi che richiamano ideologie ritenute incompatibili con i valori democratici e con l’eredità della Resistenza.

La presidente dell’ANPI di Gorizia, Anna Di Gianantonio, ha osservato: “Dopo l’anno di Nova Gorica–Gorizia Capitale della Cultura, molti speravano che certi capitoli del passato potessero essere superati. Il Comune dovrebbe riflettere: accogliere la Xª MAS rischia di incrinare il rapporto tra italiani e sloveni, riportando divisioni che pensavamo superate.”