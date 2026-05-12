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Pamela, un pugnale tibetano in casa di Dolci: “Mai visto prima”

L'ex fidanzato di Genini indagato per vilipendio di cadavere e furto respinge le accuse

di Martino Tursi - 12 Maggio 2026

Francesco Dolci, ex fidanzato Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e furto dal feretro della testa della ventiduenne, uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin

Un pugnale tibetano è stato trovato in casa di Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini indagato per vilipendio di cadavere e furto ma lui nega tutto: “Mai visto, mi vogliono incastrare”. Una svolta nel caso della giovane uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin il cui corpo è stato straziato e privato della testa da un profanatore di cui ancora non si conosce l’identità. Ma che, secondo un filone d’inchiesta, potrebbe essere lo stesso Dolci. Su cui si addensano i sospetti, che lui però rigetta, dopo il ritrovamento dell’arma in casa sua.

Un pugnale tibetano per Dolci

Si tratta di un kukri. Uno spadino con lama lunga quaranta centimetri. È la stessa arma resa celebre dalle serie tv su Sandokan, l’immortale personaggio inventato da Emilio Salgari e diventato un culto pop grazie agli sceneggiati tv interpretati da Kabhir Bedi. Il pugnale tibetano in casa di Francesco Dolci è diventato un tema importante e adesso su questo si gioca l’inchiesta sulla profanazione del corpo di Pamela. Lui nega non solo di avere a che fare con gli atti di profanazione ma dice pure di non sapere niente di quell’arma.

“Mai vista prima”

Francesco Dolci nega di aver mai posseduto un pugnale tibetano. “Non l’ho mai vista prima, me ne sarei ricordato”, ha affermato come riporta il Corriere della Sera. Asserendo, inoltre, di ritenersi “un appassionato di storia” e sicuramente la sua forma peculiare non gli avrebbe consentito di dimenticarsene. Insomma, un nuovo tassello nel mistero del caso Genini. Un caso inquietante mentre si cercano tracce biologiche sul pugnale che possano aiutare gli inquirenti a fare piena luce su accuse e, soprattutto, su quanto avvenuto.