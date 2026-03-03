Esteri

L’America dichiara guerra ai camionisti clandestini. Ai cittadini l’onere di segnalare le irregolarità

di Cinzia Rolli - 3 Marzo 2026

Il problema dell’immigrazione negli Stati Uniti ha diverse sfaccettature. Negli ultimi tempi si sono verificati spesso degli incidenti stradali mortali provocati da mezzi guidati da immigrati clandestini.

Uno degli ultimi sinistri è avvenuto nella contea di Hendricks (Indiana). I testimoni hanno raccontato che il camion non ha rispettato un semaforo rosso posto ad un incrocio, scontrandosi contro un pickup. L’uomo alla guida dell’autocarro leggero, un sessantaquattrenne residente della zona, è morto sul colpo.

Qualche settimana fa un’altra tragedia stradale, sempre nello Stato dell’Indiana. Un camion guidato da un immigrato clandestino ha ucciso quattro persone. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha dichiarato al riguardo che gli stranieri irregolari spesso non conoscono le leggi stradali, la lingua inglese e come guidare un camion.

A novembre un cittadino georgiano entrato illegalmente nel Paese durante l’amministrazione Biden e al quale era stata concessa la patente commerciale dallo Stato di New York, ha causato la morte di un membro della Guardia Nazionale dell’Indiana: Terry Frye in un incidente autostradale. Anche in questo caso il colpevole non conosceva la lingua inglese.

Il senatore Jim Banks ha dichiarato: “Più ne parliamo, più sento da camionisti e compagnie di trasporto legittime che ci sono sulle strade più clandestini di quello che possiamo immaginare“.

L’Indiana è il crocevia dell’America. Ci sono migliaia di autotrasportatori che guidano ogni giorno sulle autostrade dello Stato. Molti di loro sono immigrati illegali che ottengono la CDL, la patente per camionisti, da “governatori di Stati blu” come quelli della California, di New York e della Pennsylvania.

Il senatore dell’Indiana ha ricordato anche che esistono centinaia di scuole false che fanno ottenere certificati illegittimi a stranieri che non hanno mai seguito realmente corsi di formazione per la guida dei camion.

Si tratta delle “Chameleon Carriers”, Vettori Camaleonti. Sono diverse le aziende di camion camaleonte che, dopo essere state chiuse o pesantemente multate dalle autorità federali (come la FMCSA) per gravi violazioni della sicurezza o fallimento, cambiano nome e numero identificativo (DOT) per riapparire sul mercato come nuove imprese.

La soluzione proposta dal senatore dell’Indiana Jim Banks per contrastare le “società trasformiste” si basa principalmente sull’istituzione di un canale diretto di segnalazione chiamato TruckSafe Tipline.

Il senatore ha ideato questo strumento per raccogliere informazioni “dal campo”, puntando sul coinvolgimento diretto degli operatori del settore e quindi autotrasportatori (truckers) e altri stakeholder del settore (dipendenti di aziende di logistica, personale dei magazzini, ecc.) che operano quotidianamente sulle strade e possono notare anomalie.

Banks continua a ripetere ai media “Questi clandestini stanno rubando posti di lavoro, non parlano la lingua, non sanno leggere i nostri cartelli stradali, sono pericolosi e stanno uccidendo gli Hoosier (gli abitanti dell’Indiana)”.

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha annunciato la chiusura di 550 scuole di guida a causa di problemi di sicurezza.

Banks ha chiesto di introdurre la Dalilah Law per allontanare i camionisti illegali dalle strade americane.

Dalilah Coleman, da cui prende il nome la proposta di legge, è una studentessa di prima elementare che è rimasta gravemente ferita in un incidente con sei auto causato da un immigrato clandestino che guidava un camion con una CDL.

La piccola è stata in coma per tre settimane e ha avuto bisogno di sei mesi di cure ospedaliere prima che la sua famiglia potesse riabbracciarla. Durante il soggiorno in ospedale ha subito una craniectomia ed è vissuta senza metà del cranio per quattro mesi. Ha riportato una rottura del femore e fratture craniche; le è stata diagnosticata una paralisi cerebrale diplegica. Così come un ritardo globale nello sviluppo e la necessità di seguire una terapia a vita.

Questa legge richiede agli Stati di adottare misure specifiche per eliminare i camionisti stranieri illegali dalle strade americane in cambio di finanziamenti da parte del Dipartimento federale dei Trasporti.

Anche il Presidente Trump ha chiesto al Congresso di approvare tale legge per vietare a qualsiasi Stato di concedere patenti di guida commerciali agli immigrati clandestini.

La Legge Dalilah domanda agli Stati di applicare le seguenti misure: 1) concedere le licenze di trasporto su camion solo ai cittadini statunitensi, ai residenti permanenti legali e a determinati titolari di visto di lavoro. 2) Revocare tutte le licenze di trasporto attualmente rilasciate agli stranieri illegali e agli stranieri con status temporaneo, indipendentemente dal fatto che tali persone abbiano o meno un’autorizzazione per lavorare. 3) Prevedere l’esame per il CDL solo in lingua inglese.

La proposta di legge di Jim Banks e l’istituzione della TruckSafe Tipline rappresentano un tentativo cruciale di riportare la legalità sulle autostrade americane. Rimuovere i ‘vettori camaleonte’ e garantire che ogni conducente possieda i requisiti linguistici e legali necessari non è una semplice questione burocratica, ma un imperativo per la sicurezza pubblica.