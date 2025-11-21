Sport

Lara Gut-Behrami, grave incidente in allenamento a Copper Mountain

Lara Gut-Behrami è stata portata in Svizzera per ulteriori accertamenti e il mondo dello sport attende con apprensione il verdetto medico.

di Gianluca Pascutti - 21 Novembre 2025

Lara Gut-Behrami è stata protagonista di un grave incidente durante un allenamento di Super-G a Copper Mountain, in Colorado. La sciatrice svizzera, campionessa del mondo e tra le favorite per i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è stata costretta a interrompere la sessione dopo una caduta che ha destato immediata preoccupazione nello staff medico e nella federazione.

L’infortunio durante l’allenamento

La caduta è avvenuta giovedì 20 novembre 2025, mentre Gut-Behrami stava preparando la stagione di Coppa del Mondo. Secondo le prime valutazioni, l’atleta ha riportato una commozione cerebrale è una grave lesione al ginocchio sinistro. Si ipotizza la rottura del legamento crociato anteriore e di danni al menisco, ma la conferma definitiva arriverà soltanto dagli esami che verranno effettuati in Svizzera.

Le conseguenze per la stagione

La stagione 2025/26 rischia di essere compromessa. L’infortunio è stato giudicato serio e la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina appare impossibile.

Un ginocchio già segnato dal passato

Il ginocchio sinistro di Lara Gut-Behrami era già stato lesionato nel 2017, quando un grave infortunio aveva imposto un lungo stop. La nuova caduta riapre vecchie ferite e alimenta i timori di una possibile conclusione anticipata della carriera. Diversi media svizzeri hanno sottolineato come questa dovesse essere l’ultima stagione agonistica della campionessa, rendendo l’episodio ancora più pesante dal punto di vista emotivo e sportivo.

Carriera e futuro incerto

La carriera di Gut-Behrami è stata caratterizzata da successi straordinari, titoli mondiali, medaglie olimpiche e una Coppa del Mondo generale. Tuttavia, l’infortunio di Copper Mountain potrebbe segnare un punto di svolta. La federazione Swiss-Ski ha comunicato che solo gli esami in patria potranno chiarire la reale entità del danno, ma l’ombra di un ritiro anticipato si fa sempre più concreta.

Un colpo per lo sci alpino

L’assenza di Lara Gut-Behrami dalle competizioni rappresenterebbe un duro colpo non solo per la Svizzera, ma per l’intero movimento dello sci alpino. La sua presenza garantiva spettacolo e competizione ad altissimo livello. Ora, invece, la stagione rischia di perdere una delle sue protagoniste più attese.