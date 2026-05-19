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Lite in campo Locatelli-Vlahovic, la Juventus li multa

La Vecchia Signora rischia grosso: necessaria l'ennesima rivoluzione?

di Martino Tursi - 19 Maggio 2026

La lite in campo costa cara a Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic: la Juventus ha deciso di multarli. Entrambi dovranno scucire 41mila euro alla società, che ha trovato evidentemente se non un capro espiatorio quantomeno il modo per far sentire la sua voce. Già, perché la Vecchia Signora è al liminare di un’altra annata horror. Una squadra che non solo non vince, nemmeno contro la Fiorentina che allo Stadium altro non aveva da giocarsi se non l’onore, ma nemmeno convince. Né i tifosi, che sono esasperati. E forse nemmeno Luciano Spalletti.

Lite in campo, Juventus ai titoli di coda

Chi pagherà per tutti sarà monsieur Comolli. Giunto dalla Francia, armato di database e algoritmi, con l’obiettivo di bonificare lo spogliatoio e ricostruire una squadra che avrebbe dovuto restituire alla Vecchia Signora la forza e l’orgoglio di un tempo. Missione fallita, senza se e senza ma. Il problema non è solo nel manico. Non può essere tutta colpa di Spalletti né, tantomeno, di Igor Tudor prima di lui. E forse, a questo punto, neanche di Thiago Motta ancor prima. La lite in campo, in casa Juventus, è un inedito. Che fa paura ai tifosi.

Lo stile Juve dove sta? Certo, c’è la questione dello stile. E poi c’è pur da sottolineare che in campo certe cose succedono. La foga, l’agonismo: fanno straparlare. Ma da Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic, forse, ci si attendeva un po’ più che una lite in campo che ha messo la Juventus in condizione di multare due dei suoi giocatori più rappresentativi. La stagione dovrà essere portata a termine, c’è il Torino all’ultima che, se è pur vero che non vince più un derby da ormai non si sa più neanche quanto, potrebbe sognare lo sgambetto ai cuginastri bianconeri. E fuori dalla Champions, magari costretti al purgatorio della Conference, per la Juve sarebbe un disastro.