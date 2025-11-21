Sport

Gravissimo infortunio per Lara Gut-Behrami, carriera a rischio

La caduta in allenamento, lesione al crociato e commozione cerebrale

di Pietro Pertosa - 21 Novembre 2025

Gravissimo infortunio in allenamento per Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera sarà costretta a dare forfait alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ma a rischio c’è il prosieguo di tutta la sua carriera sportiva. Già, perché dopo la caduta di giovedì si sospetta una pesante e serissima lesione del crociato che potrebbe tenerla fuori dalle piste di sci per molto tempo. E, forse, mettere la parola fine alla carriera della 34enne sciatrice elvetica.

Lara Gut-Behrami, l’infortunio in Colorado

Come ha riferito la Federsci svizzera, l’atleta si è infortunata a seguito di una caduta durante gli allenamenti per il Super-G a Copper Mountain, in Colorado. La dinamica dell’incidente ricorderebbe molto da vicino quello che ha portato all’infortuno dell’azzurra Federica Brignone. Stando alle notizie diffuse, difatti, la sciatrice, anche a causa della scarsa visibilità, avrebbe impattato con la mano su una delle porte cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto, oltre al ginocchio avrebbe battuto anche la testa. E difatti si parla anche del rischio di una commozione cerebrale.

Carriera finita?

Forse sì. La stagione, però, lo è sicuramente. Lara Gut-Behrami è stata già sottoposta a tutte le visite del caso. Si sospetta una grave lesione al crociato e al menisco. Nelle prossime ore se ne potrà sapere di più. L’infortunio della sciatrice è avvenuto nella giornata di giovedì. Lara Gut è la moglie di una vecchia conoscenza dello sport, in particolare del calcio, italiano: suo marito è Valon Behrami ex centrocampista di Fiorentina, Napoli e Udinese.