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L’Aston Villa regala una magnum di amarone Aneri con etichetta personalizzata al principe William

di Italpress - 17 Giugno 2026

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un regalo speciale per un tifoso speciale. L’Aston Villa, club di Premier reduce dal trionfo in Europa League, ha regalato una magnum di amarone Aneri con etichetta personalizzata al principe William. Il figlio primogenito di re Carlo III è un noto tifoso dei Villans e in occasione dell’ultima finale di Europa League ha seguito dagli spalti del Besiktas Park il successo degli uomini di Emery per 3-0 contro il Friburgo

– foto Aneri –

(ITALPRESS).