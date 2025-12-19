Attualità

Laura Burdese sarà il nuovo Ceo di Bulgari

di Cristiana Flaminio - 19 Dicembre 2025

Laura Burdese è stata nominata nuova Ceo di Bulgari. La manager, che lavora da circa un decennio nel gruppo del lusso Lmvh, è stata “annunciata” direttamente da Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo nonché Ceo della divisione orologeria e gioielleria. Per Burdese si tratta di un’importante promozione. In Bulgari, difatti, già ricopriva da tre anni la carica di chief marketing officer dopo aver iniziato, in Lmvh, come Ceo di Acqua di Parma.

Laura Burdese nuova Ceo di Bulgari

L’eredità che la manager italiana si appresta a raccogliere è quella di Jean Christophe Babin, al vertice della maison da ben dodici anni. “Sono molto orgoglioso di questa transizione fluida, da un grande leader a un’altra – ha affermato Stéphane Bianchi -. Negli ultimi tre anni, Laura e Jean-Christophe hanno collaborato per sostenere e coordinare il rafforzamento dell’iconica Maison gioielliera romana. La nomina di Laura, oltre ad aprire un nuovo capitolo per Bulgari, rappresenta un riconoscimento del suo importante contributo e dei suoi successi. Jean-Christophe ha plasmato il successo di Tag Heuer e Bulgari, creando percorsi unici nei rispettivi settori. Sono fiducioso che nelle sue nuove responsabilità continuerà a dedicare la stessa energia e a sostenere Lvmh e le sue maison grazie alla sua straordinaria visione”.

Chi è la nuova Ceo

Laura Burdese ha iniziato la sua carriera nel settore della bellezza, ricoprendo ruoli di brand management presso Beiersdorf e L’Oréal dopo aver conseguito una laurea in Economia Internazionale presso l’Università di Trieste e un master in Marketing e Comunicazione. Nel 1999 è entrata a far parte dello Swatch Group in qualità di Direttrice Marketing Italia. Poi, nel 2001 è stata nominata brand director di Calvin Klein Orologeria e Gioielleria. Infine cinque anni dopo, nel 2006, Laura Burdese ha assunto il ruolo di country manager per la filiale italiana dello Swatch Group. Oltre a questo ruolo, nel 2012 è stata nominata presidente e ceo di Calvin Klein Watch & Jewelry Co. Ltd. Nell’ottobre del 2016 è entrata a far parte di Lvmh come presidente e ceo di Acqua di Parma. Nel 2022, Laura è stata nominata vicepresidente del marketing e della comunicazione di Bulgari, prima di essere nominata vice ceo nel 2024.