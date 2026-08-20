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Laura Morante compie 70 anni e pubblica “Dieci storie pop”

di Italpress - 20 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – È prevista per settembre l’uscita (per La Nave di Teseo) del nuovo libro di Laura Morante “Dieci storie pop“, dieci storie ispirate a canzoni pop del decennio 1960-1969, da “Tintarella di luna” a “La bambola“. Un bel modo per festeggiare i 70 anni che l’attrice compie il 21 agosto (è nata a Santa Fiora, in provincia di Grosseto, nel 1956).

Nipote di Elsa Morante, da sempre schiva e riservata, esordisce a teatro, giovanissima, con Carmelo Bene. Al cinema arriva nel 1980 grazie a Giuseppe Bertolucci che la vuole nel ruolo di una ragazza tossicodipendente nel suo film “Oggetti smarriti”. La prova è convincente anche per il fratello di Bertolucci, Bernardo, che l’anno dopo la chiama al fianco di Ugo Tognazzi in “La tragedia di un uomo ridicolo”.

Dello stesso anno è anche l’incontro con Nanni Moretti con cui gira “Sogni d’oro”. Seguiranno “Bianca” e, nel 2001, “La stanza del figlio” che le ha regalato un David di Donatella e un Nastro d’argento come migliore attrice protagonista. Verso la metà degli anni Ottanta, Morante si trasferisce a Parigi dove lavora molto per il cinema e la tv, senza tuttavia dimenticare l’Italia. Sono di quel periodo “I ragazzi di via Panisperna” di Gianni Amelio e “Turné” di Gabriele Salvatores.

Nel 2002 veste i panni della scrittrice Sibilla Aleramo in “Un viaggio chiamato amore” e l’anno dopo quelli di Giulia in “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, ruolo per il quale è candidata nuovamente al David di Donatello (un’altra nomination arriverà per il film “Liscio” nel 2007).

Seguono “Il nascondiglio” di Pupi Avati (con il quale lavorerà anche in “Il figlio più piccolo”) e “L’amore è eterno finché dura” di Carlo Verdone. Morante si cimenta anche nel doppiaggio, dando la voce a Helen Parr/Elastigirl nel film animato “Gli incredibili” e, nel 2012, nella regia con “Ciliegine”.

Nel 2004 l’attrice ha sposato Francesco Giammatteo con il quale ha adottato il figlio Stepan. Dai due matrimoni precedenti ha avuto le figlie Eugenia Costantini e Agnese Claisse, entrambe attrici.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).