Burnham: Harry e Meghan? Questione privata, auguri per ritorno a Londra

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Il commento del premier britannico

di Askanews - 20 Agosto 2026

Bradford, 20 ago. (askanews) – Il primo ministro britannico Burnham augura ogni bene a Harry e Meghan in occasione del loro ritorno nel Regno Unito, annunciato da alcuni media britannici, sottolineando che la questione è una faccenda privata.

“Questa è una questione privata. È una questione che riguarda Harry e Meghan, e facciamo loro i nostri migliori auguri per il passo che stanno compiendo”

La notizia arriva sei anni dopo che la coppia ha rinunciato ai propri impegni reali, tagliando di fatto i ponti con la famiglia reale britannica e trasferendosi negli Stati Uniti. Tra i motivi di frizione con la famiglia reale c’era anche il tema della sicurezza del principe Harry e della sua famiglia, a cui era stata tolta quella normalmente assegnata ai reali. Un tema che ora si riproporrà ulteriormente con il ritorno a Londra.