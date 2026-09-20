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Laura Pausini, nomination ai Latin Grammy per l’album “Yo Canto 2”

di Italpress - 20 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nuova prestigiosa nomination ai Latin GRAMMY® Awards per Laura Pausini. L’artista è in corsa nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional con “YO CANTO 2”, versione spagnola del suo ultimo disco di cover pubblicato nel marzo del 2026 e dedicato ai grandi maestri della musica italiana e latina.

La 27ª edizione della cerimonia si terrà il prossimo 12 novembre al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Per la cantante si tratta di un ennesimo traguardo internazionale, che arriva a tre anni dalla nomina a Person of the Year conferitale nel 2023 dalla Latin Recording Academy. Un palmarès già unico che vanta 5 Latin GRAMMY®, 1 GRAMMY® Award, 1 Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre a più di 75 milioni di dischi venduti nel mondo.

Il 2026 si conferma un anno da incorniciare per l’icona del pop italiano. Un successo che consolida il ruolo di Laura Pausini tra le figure più influenti della musica globale, forte di collaborazioni con star mondiali (da Michael Jackson a Celine Dion) e di un impegno sociale costante come ambasciatrice di cause benefiche a favore dell’infanzia e della solidarietà internazionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).