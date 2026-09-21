Torino

All’Auditorium RAI il capolavoro di Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”

di Redazione - 21 Settembre 2026

Giovedì 24 settembre, all’Auditorium RAI di Torino, una delle colonne sonore più amate dalla storia del cinema, eseguita dal vivo da una grande orchestra sulla proiezione delle immagini di un film, capolavoro di Giuseppe Tornatore, vincitore di un Premio Oscar.

È il film in concerto “Nuovo Cinema Paradiso” proposto dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai giovedì 24 settembre alle ore 20.30 all’Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, per la direzione di Pietro Mianiti.

Si tratta di un omaggio emozionante all’arte di Tornatore e al cinema, ai legami e alla memoria che hanno segnato la nostra vita. Attraverso la storia di Salvatore e della sua amicizia con il proiezionista Alfredo, il film racconta la magia della sala cinematografica come luogo d’incontro, crescita e condivisione, regalando al pubblico un racconto senza tempo che continua a emozionare generazioni di spettatori. Il film è interpretato da Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin, Antonella Attili, Pupilla Maggio, Leopoldo Trieste, Enzo Cannavale, Leo Gullotta e Brigitte Fossey.

Si tratta della più celebre pellicola di Giuseppe Tornatore, che si è aggiudicata numerosi premi tra cui il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989, il Golden Globe per Miglio Film Straniero nel 1990 e il Premio Oscar per il Miglior Film Straniero nel marzo 1990. A rendere ancora più indimenticabile “Nuovo Cinema Paradiso” è la sua celebre colonna sonora, firmata da Ennio Morricone insieme al figlio Andrea, e premiata con il David di Donatello nel 1989, e con il BAFTA nel 1991. Le sue melodie, evocative e profondamente emozionanti, accompagnano il racconto con grande sensibilità, e amplificano i temi della memoria e del cinema. L’esperienza proposta dall’Orchestra RAI permette di rivivere un capolavoro del cinema italiano e internazionale accompagnato dalla forza evocativa della sua musica interpretata dal vivo.

Biglietti in vendita online sul sito www.bigliettionline.rai.it e presso la biglietteria dell’Auditorium RAI di Torino, in piazza Rossaro.

Info: 011 8104653 – biglietteria.osn@rai.it

Mara Martellotta

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE