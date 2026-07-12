Editoriale

Le regole di Bruxelles sono ormai sorpassate

di Adolfo Spezzaferro - 12 Luglio 2026

Le regole Ue servono ancora a farci crescere o stanno diventando un ostacolo? La risposta è sotto gli occhi di tutti: il mandato della Bce e la super burocrazia dei tecnocrati di Bruxelles ci soffocano. Perché il mondo del 2026 non è più quello in cui è stata costruita l’Ue. La globalizzazione senza confini è finita (per volontà di chi ce la impose, gli Usa), la competizione tra grandi potenze è feroce, gli Stati difendono le proprie industrie con sussidi, dazi e valanghe di soldi pubblici.

Mentre Stati Uniti, Cina e India giocano la partita della supremazia tecnologica, dell’energia e delle materie prime, l’Europa continua a distinguersi soprattutto per la sua instancabile produzione di regolamenti. È come se fosse rimasta l’unica convinta che il mondo si governi con le procedure, mentre gli altri lo governano con il potere economico (e di recente sempre più spesso con la supremazia militare). Il problema non è l’Europa, ma l’Ue.

Dalla follia del Green Deal alle regole di bilancio, passando per gli obblighi burocratici, il risultato suona ormai come una condanna per le economie nazionali: aumentano i costi per le imprese europee, mentre i concorrenti americani e asiatici corrono senza le nostre immani zavorre. La concorrenza globale, però, non concede sconti a chi si autoimpone handicap.

L’Italia rischia di pagare questo squilibrio più di altri. La sua forza è l’industria manifatturiera, l’export, le piccole e medie imprese, la capacità di trasformare innovazione e qualità in ricchezza. Ma questo modello ha bisogno di politiche industriali, investimenti, accesso al credito e soprattutto rapidità nelle decisioni. Il rischio è paradossale: mentre tutti parlano di autonomia strategica, l’Europa finisce per indebolire la propria base produttiva, favorendo delocalizzazioni, perdita di competitività e dipendenza da economie che non condividono né le nostre regole né i nostri costi.

Anche perché risulta un po’ difficile difendere l’ambiente o i diritti dei lavoratori se la produzione si sposta semplicemente altrove. È giunta l’ora che l’Europa torni a fare politica, quella vera: difendere gli interessi economici del continente in un mondo che è cambiato radicalmente. Le istituzioni sopravvivono solo se sanno adattarsi alla storia. Quando restano prigioniere delle idee che le hanno generate, finiscono per essere superate dagli eventi.

L’Italia ha bisogno di un’Europa che accompagni la crescita, non che la rallenti. Perché nel nuovo ordine mondiale non conta chi scrive il regolamento più ferreo, ma chi crea le condizioni migliori per produrre, innovare e competere. Questo è l’ultimo treno per non restare bloccati nella stazione dell’irrilevanza. Se è vero che la crisi è un’opportunità, tocca all’Italia coglierla.