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Trieste nuovo hot-spot della criminalità digitale

Trieste capitale italiana delle truffe online ecco perché la città è sotto attacco

di Gianluca Pascutti - 12 Luglio 2026

Trieste oggi è considerata un vero hot-spot della criminalità digitale. Negli ultimi anni le truffe online sono diventate il reato in crescita più rapida sul territorio. La città registra un numero di denunce per frodi informatiche superiore alla media nazionale. Il quadro che emerge è chiaro, il rischio non riguarda più solo aziende e banche, ma ogni cittadino connesso.

Truffe di ogni tipo, boom di quelle telefoniche

Le segnalazioni parlano di un boom di phishing, smishing, spoofing e raggiri via telefono. Gli schemi sono sempre più sofisticati e puntano a colpire conti correnti, carte di credito e identità digitali. Trieste viene ormai descritta come uno dei principali poli italiani per le truffe digitali.

Come agiscono i criminali digitali a Trieste

Le tecniche usate in città seguono i modelli del cybercrime internazionale. Il phishing sfrutta e-mail e pagine false che imitano banche, Poste e servizi di pagamento. Lo smishing arriva via SMS con link che portano a siti clone, creati per rubare credenziali. Lo spoofing consente di falsificare il numero chiamante, rendendo credibili anche le telefonate truffaldine.

Il finto carabiniere

A Trieste è molto diffusa la truffa del finto carabiniere o del finto operatore bancario. La vittima riceve una chiamata urgente, spesso collegata a un presunto pericolo per un familiare o per il conto corrente. Il risultato è quasi sempre lo stesso, denaro trasferito verso conti esteri o carte usa e getta.

Perché Trieste è così esposta al cybercrime

Trieste è una città di confine, con forte circolazione di persone e capitali. Questo contesto favorisce anche la presenza di organizzazioni criminali interessate al business delle frodi online. La popolazione è molto digitalizzata e utilizza quotidianamente servizi bancari via internet, app di pagamento e social network. Ogni dispositivo connesso diventa un possibile bersaglio. Un altro elemento chiave è la forte cultura della denuncia. I cittadini triestini segnalano con frequenza anche truffe di piccolo importo. Questo produce un quadro statistico più completo e rende visibile la reale dimensione del fenomeno. La città appare quindi ai vertici delle classifiche per reati informatici, ma anche per reazione istituzionale.

Cosa significa per i cittadini e come difendersi

Trieste non è una città più violenta sul piano fisico. La vera minaccia oggi passa attraverso schermi, app e piattaforme digitali. Ogni residente dovrebbe considerare la sicurezza informatica parte della propria vita quotidiana. La regola base è diffidare di messaggi, e-mail e telefonate che chiedono codici, password o dati bancari. Le banche, le Poste e le Forze dell’Ordine non chiedono mai queste informazioni tramite link o chiamate improvvise. Molto importante aggiornare sistemi, usare autenticazione a due fattori e controllare con attenzione ogni operazione online è ormai indispensabile. Trieste è diventata un laboratorio nazionale del cybercrime. La risposta passa da consapevolezza digitale, collaborazione con le forze dell’ordine e attenzione costante ai propri dati.

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