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Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nessun disperso

Paura in montagna: lo smottamento non ha causato feriti, rientrano i soccorritori

di Pietro Pertosa - 14 Luglio 2026

Una grossa frana quest’oggi s’è verificata sulle Dolomiti di Sesto. I detriti hanno raggiunto l’area nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Per fortuna non s’è registrata alcuna vittima e, contestualmente, sembrerebbe che non ci siano persone coinvolte. Fatto, questo, che è stato verificato e assodato poco dopo le 17. Quando è stato dato il segnale di cessato allarme. Che ha comportato il ritorno a valle dei soccorritori che s’erano mobilitati dopo la caduta di detriti nell’area.

Frana sulle Dolomiti di Sesto

Le ricerche di eventuali dispersi o vittime della frana sulle Dolomiti di Sesto è andata avanti per diverse ore. A causare il distacco di una grossa parte di detriti sarebbero stati gli effetti di un temporale riversatosi nella zona. Una precipitazione estiva: forte e improvvisa. Un episodio che si è verificato mentre l’area era frequentata da molti escursionisti che proprio nel rifugio dei Tre Scarperi avevano il loro punto di riferimento per le uscite in montagna. Per fortuna l’allarme è rientrato quasi subito. E la macchina dei soccorsi ha potuto ripiegare.

L’altra frana

Non solo quella nei pressi dei Tre Scarperi. Già, perché un’altra frana s’è verificata oggi proprio nell’area delle Dolomiti di Sesto, per la precisione nella zona della val Fiscalina vicino al rifugio Fondovalle. Le dimensioni dello smottamento, però, erano molto più contenute. E fin da subito è stato chiaro ai vigili del fuoco che sono intervenuti, che il precipitare a valle dei detriti non avrebbe causato grossi problemi.

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