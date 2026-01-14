Esteri

L’escalation, Reuters: attacco Usa all’Iran entro 24 ore

Cresce la tensione, Teheran minaccia una ritorsione sulle basi statunitensi in Medio Oriente

di Angelo Vitale - 14 Gennaio 2026

Secondo Reuters, è probabile che gli Usa lancino un attacco militare contro l’Iran nelle prossime 24 ore. Forte preoccupazione nelle cancellerie internazionali e tra gli alleati regionali. Cresce la tensione tra Washington e Teheran.

Teheran lancia l’avvertimento: colpirà basi Usa se attaccata

Fonti diplomatiche europee citate da Reuters riferiscono che l’Iran ha avvertito i Paesi vicini che qualsiasi azione americana provocherebbe ritorsioni dirette contro le basi statunitensi in Medio Oriente. L’allerta coinvolge gli Stati del Golfo e altri partner strategici della regione, aumentando il rischio di una escalation militare.

In Turchia, Anadolu Agency segnala che Israele ha innalzato il livello di allerta delle proprie forze armate, monitorando da vicino le basi statunitensi e le mosse di Teheran, ritenendo possibile un intervento americano imminente.

Tensioni interne e pressione internazionale

Le proteste antigovernative in Iran, scoppiate per motivi economici e sociali, hanno provocato centinaia di morti secondo le organizzazioni per i diritti umani. Uno dei momenti più critici dalla rivoluzione del 1979.

La repressione violenta ha attirato condanne internazionali, con la Casa Bianca che ribadisce la disponibilità all’uso della forza se la situazione peggiorerà, come riportato anche da The Guardian, Time e Newsweek.

Trump e i funzionari americani hanno indicato la possibilità di un intervento rapido. Si fa intendere che il ritiro parziale di personale da alcune basi nella regione sia una precauzione. Ciò, in vista di un’azione imminente, secondo quanto confermato anche dai report di Reuters.

Allerta regionale e timori economici

Secondo il Wall Street Journal, i Paesi del Golfo hanno espresso preoccupazione per un possibile attacco americano, sottolineando i rischi per la sicurezza regionale e i mercati petroliferi. L’eventuale escalation potrebbe influenzare lo Stretto di Hormuz e avere ripercussioni economiche globali immediate.

Rischi di ritorsioni e scenari futuri

Se l’attacco Usa si verificasse, l’Iran potrebbe reagire contro basi statunitensi e obiettivi israeliani nella regione, aumentando il rischio di un conflitto su vasta scala. L’attenzione internazionale diventa altissima. I governi europei e arabi spingono per un dialogo diplomatico di de-escalation, l’alta probabilità di azione nelle prossime ore mantiene la situazione estremamente volatile.