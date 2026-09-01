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Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva dopo un concerto a St. Louis

di Italpress - 1 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Lionel Richie è stato ricoverato in terapia intensiva a St. Louis dopo essersi esibito al The Muny di Forest Park lo scorso fine settimana. Lo riferisce TMZ, secondo cui i medici avrebbero ipotizzato una possibile disidratazione. I testimoni presenti al concerto hanno riferito che il cantante sembrava un po’ in difficoltà verso la fine dello spettacolo, tanto da chiedere al suo staff di portargli una sedia mentre eseguiva l’ultimo brano, “All Night Long”. Nessun commento dall’entourage dell’artista. Richie, ricorda TMZ, era già stato portato d’urgenza in ospedale a giugno, dopo un malore sul palco durante un concerto a St. Paul, in Minnesota. In quell’occasione aveva detto al pubblico di sentirsi “stordito” e “strano” e aveva interrotto lo spettacolo prima della fine.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).