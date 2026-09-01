Il 23 ottobre esce “Amateur”, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini
ROMA (ITALPRESS) – Il 23 ottobre esce “Amateur”, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. Registrato allo Studio 13 di Londra, “Amateur” segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini. L’annuncio di “Amateur” arriva il giorno prima della messa in onda su Rai1 di “Roma, baby. Cremonini Live Circo Massimo, il grande evento televisivo che porta in prima serata il concerto del 6 giugno al Circo Massimo di Roma. Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna nei palasport con “Amatour”, con le prevendite partiranno da lunedì 7 settembre. Le prime date annunciate sono il 27-28-30 novembre all’Unipol Arena a Bologna, il 9-10 dicembre alla Inalpi Arena di Torino e il 15-16-18 dicembre all’Unipol Forum di Milano.
– foto ufficio stampa Universal Music –
(ITALPRESS).
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