Primo Piano

L’Italia alza al cielo (di nuovo) la Coppa Davis

Berrettini e Cobolli blindano il Triplete contro gli spagnoli. La profezia di Sinner. L'invito di Mattarella al Quirinale

di Pietro Pertosa - 24 Novembre 2025

Anche senza Sinner, l’Italia alza al cielo la Coppa Davis. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli regalano l’insalatiera, la terza di fila, agli azzurri che in finale hanno avuto ragione, non senza patimenti, della rappresentativa spagnola. Gli iberici, anche senza Carlos Alcaraz costretto a dare forfait per un infortunio patito durante la finale degli Atp di Torino persa proprio contro Sinner, hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione. Ma l’Italia, spinta anche dal tifo del pubblico di casa, ha chiuso la pratica in due match.

L’Italia vince (ancora) la Davis

Il triplete azzurro porta la firma di Matteo Berrettini e del giovane talento Flavio Cobolli. Il primo si è preso il punto che ha mandato l’Italia in vantaggio battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Due set: 6-3 e 6-4 per l’1-0 italiano. Subito dopo è sceso in campo Cobolli contro Jaume Munar. L’iberico è partito fortissimo conquistando il primo set con un perentorio 6-1. Poi la rimonta incredibile del nuovo talento della racchetta italiana: 7-6 e 7-5 al tie break che regalano la vittoria all’Italia.

La profezia di Sinner, le congratulazioni di Mattarella

Ai più era parsa una frase retorica. Una di quelle che si dicono per addolcire il pubblico amareggiato. “Non hanno bisogno di me, vinceranno lo stesso: l’Italia ha uno squadrone”, aveva detto Jannik Sinner. Parole che, lì per lì, non avevano fatto chissà che presa. Frasi che il presidente della Federazione Angelo Binaghi ha citato commentando la vittoria italiana. Aveva ragione lui. Dopo aver alzato al cielo la terza Davis di fila, agli azzurri e agli atleti dell’Italia tennistica sono giunte anche le congratulazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che ha invitato tutta la squadra al Quirinale.