Alcaraz salta la Coppa Davis, l’annuncio sui social

L'entità dell'infortunio dopo la finale persa contro Sinner a Torino non gli consentirà di partecipare alle Final Eight a Bologna

di Cristiana Flaminio - 18 Novembre 2025

Dopo la finale di Torino, Carlos Alcaraz ora dovrà saltare la Coppa Davis. Le voci sul forfait del tennista spagnolo si inseguivano già da ore. Non è sfuggito a nessuno, difatti, l’infortunio patito durante il match giocato, e perso, contro Jannik Sinner alle Atp Finals. Lui, nonostante il problema muscolare, avrebbe voluto giocare. Ma i media spagnoli, che per primi, hanno rilanciato le chance che Alcaraz potesse dare forfait alla Final Eight di Bologna, alla fine hanno avuto ragione. Alcaraz non ci sarà.

Alcaraz a rischio per la Coppa Davis?

Il problema accusato dal campione spagnolo gli imporrebbe riposo. Ha riportato, infatti, un edema al bicipite femorale della coscia destra. Lui, Alcaraz, avrebbe fatto di tutto per poter essere alla Coppa Davis. Invece dovrà rassegnarsi a fare il tifo fuori dal campo di gioco. L’annuncio è arrivato in un post sui social che ha confermato le indiscrezioni della vigilia: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna… Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l’ora di aiutarci a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa – ha concluso il tennista – con il cuore pesante”.

Sinner non ci sarà

Alcaraz dunque non ci sarà. Come il suo rivale Jannik Sinner che aveva già deciso che quest’anno alla Coppa Davis non ci sarà. L’annuncio, arrivato nelle scorse settimane, aveva dato la stura a miriadi di polemiche. Il tennista altoatesino si era attirato le critiche anche di Bruno Vespa che gli aveva opposto come esempio di attaccamento alla nazionale proprio il suo avversario di mille finali dei tornei tennistici in giro per il mondo.