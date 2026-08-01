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Livorno: torna il DJ Full Time, stasera la sesta edizione del Memorial Riccardo Cioni

di Italpress - 1 Agosto 2026

LIVORNO (ITALPRESS) – Livorno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alla musica dance. Questa sera, alla Fortezza Medicea, si terrà la sesta edizione del Memorial DJ Full Time, manifestazione dedicata al ricordo di Riccardo Cioni, storico DJ, produttore e punto di riferimento della disco music italiana. A presentare l’evento saranno Roberto DJ Onofri e Gloria Zanin, che guideranno il pubblico in una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e delle emozioni, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del deejaying nel nostro Paese.

Il Memorial DJ Full Time si conferma anche “una vetrina per il futuro della musica, con l’obiettivo di individuare e valorizzare nuovi talenti da lanciare sulla scena nazionale e internazionale, offrendo ai giovani DJ un’importante occasione di crescita professionale”, si legge in una nota. Tra gli ospiti della serata ci sarà Alex KARDO, protagonista della scena dance internazionale, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Macumba”, e non mancherà uno spazio dedicato all’impegno sociale: sarà infatti consegnato un premio speciale a un giovane DJ, riconoscimento che sarà assegnato da Giuseppina Adamo, presidente di un’associazione del Terzo Settore, per sottolineare il valore della musica come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale.

(ITALPRESS)

Foto: Italian Telvision