Gaza, cento bambini orfani in corsa a Khan Yunis

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Una gara di 500 metri per offrire sostegno psicologico

di Askanews - 1 Agosto 2026

Khan Younis, 1 ago. (askanews) – Cento bambini che hanno perso almeno uno dei genitori durante la guerra hanno partecipato a una corsa di 500 metri a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. L’iniziativa, chiamata “Maratona degli orfani palestinesi”, comprendeva esercizi, musica, danze e una premiazione finale.

Taghreed Abdullah, portavoce della Fondazione INH: “Oggi organizziamo la Maratona degli orfani palestinesi. L’obiettivo principale è offrire a questi bambini, privati dei loro diritti, assistenza familiare, gioco, istruzione e una vita normale. Attraverso questa corsa cerchiamo di ridare spazio alla loro infanzia, rafforzare le loro capacità e il loro morale e offrire sostegno psicologico”.

“Sono la madre di Saif Hijazi, che ha perso il padre durante la guerra. Dopo la morte del padre è stato ferito al collo ed è rimasto paralizzato. Nonostante la ferita e le sofferenze affrontate durante la guerra, Saif è venuto a partecipare alla corsa. È motivo di orgoglio per me e per lui, per la pazienza e la capacità di resistere che ha dimostrato”.