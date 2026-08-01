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Il 9 ottobre esce “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, il nuovo album di Levante

di Italpress - 1 Agosto 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” è il titolo del nuovo album di Levante che uscirà il 9 ottobre. Il disco è composto da da 15 tracce e uno speciale cameo. “Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito – racconta Levante – Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l’arancione e` un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni piu` violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare”. Due eventi speciali sono in programma a Roma il 7 settembre e a Milano il 9 settembre.

– foto da ufficio stampa Elena Tosi –

(ITALPRESS).