Attualità

Vinalia: a Guardia Sanframondi la vite e l’arte della comunità

Dal 4 al 10 agosto, in provincia di Benevento, la rassegna enogastronomica arrivata alla 33esima edizione

di Angelo Vitale - 1 Agosto 2026

Dal 4 al 10 agosto, il centro storico di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento torna ad accendersi per la 33esima edizione di Vinalia.

Torna Vinalia

Arrivata alla 33esima edizione, la rassegna enogastronomica unisce eccellenze vitivinicole, alta cucina, arte, musica ed eventi culturali. Quest’anno la manifestazione sceglie un filo conduttore dal forte valore metaforico e filosofico: “Sostegni, ovvero il senso della vite per le connessioni”.

Il tema — come spiega Titina Pigna, responsabile del Comitato Vinalia — nasce da una riflessione sull’attuale contesto globale e sull’insegnamento che la pianta della vite offre all’umanità da oltre 8mila anni.

Liana tenace che cerca la luce, la vite non cresce mai in solitudine. Storicamente “maritata” a un albero tutore, trova nella vicinanza l’appoggio per svilupparsi e fruttificare.

Allo stesso modo, l’uomo e le comunità trovano la propria forza non nell’isolamento, ma nel reciproco sostegno e nella rete delle relazioni.

Il Percorso del Gusto e la grande vetrina del Sannio

L’evento trasforma ogni anno il borgo in un laboratorio del gusto diffuso.

Le Cantine protagoniste

Nel Percorso del Gusto e nelle esperienze tra vigna e cantina saranno presenti i principali marchi del territorio. Tra loro, Cantina la Guardiense – Janare, Cantina di Solopaca, Bicu de Fremundi, Cantine del Maresciallo, Cantina Morone, Cantina Pirata. E ancora, Cantina Sciore, Cantine Tora, Denica, Fontana Reale, Vigne Storte, Vinicola Arenella, Cantine Foschini e Sapentia Wine.

Presso Palazzo Marotta-Romano, in collaborazione con il Sannio Consorzio Tutela Vini, sarà possibile esplorare la produzione sannita tra oltre duemila etichette.

Lo Show Cooking al Castello

Nel Piazzale d’Armi del castello medievale si alterneranno chef di spicco ed emergenti. Ai fornelli Giuseppe Daddio, Aniello di Caprio, Gabriele e Gianna Piscitelli, Pasquale Felice. Anche da Raffaele Parise, Domenico Altieri, Francesco de Gregorio, Jenny Auriemma e Annamaria Mastrantuono, proposte d’avanguardia abbinate ai vini locali.

La proposta gastronomica e Vinalia Kids

A Guardia Sanframondi spazio a prodotti tipici (formaggi, salumi, taralli, miele, dolci), street food, la classica Cucina Terrona e percorsi sensoriali dedicati ai più piccoli con la sezione Vinalia Kids.

Arte, cultura e musica tra i vicoli del borgo

La manifestazione, arricchita di un fitto programma di appuntamenti culturali e artistici, coniugherà arte, musica e cultura durante tutte le serate.

VinArte

Diretta da Giuseppe Leone, con la sezione fotografia curata da Azzurra Immediato, la mostra collettiva esplora il concetto di connessione mettendo in dialogo artisti e poetiche differenti.

Incontri e seminari

In calendario le presentazioni dei libri di Giuseppe Leone, Franco De Luca, Rita Fusco e dell’Associazione I Coraggiosi. Oltre al seminario su Piero Gobetti curato da Giuseppe Colangelo e ad una narrazione multimediale. E’ “Oinosofia: il vino tra archeologia e filosofia”, con Angela Renzi e Gianluca Punzo.

Musica dal vivo

Tutte le sere le piazze del borgo si animeranno con le atmosfere di Jazz divino in Piazza Fabio Golino e l’energia dell’Agrirock festival in Piazza Mercato.