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L’ombra del Q day: bucati tutti i segreti di Stato?

Il rischio non è più cosa accadrà quando avremo computer quantistici perfetti, ma cosa sta accadendo oggi ai dati che crediamo protetti

di Dave Hill Cirio - 14 Aprile 2026

Dopo il World Quantum Day, l’ombra del Q Day. Oggi, mentre i laboratori festeggiano i traguardi della fisica, il clima tra gli analisti di intelligence e cybersecurity è di massima allerta. Il dibattito globale, alimentato dai rapporti di colossi come Thales e Fortinet, si è spostato dalla teoria alla pratica.

Dopo il World Quantum Day

Il rischio non è più cosa accadrà quando avremo computer quantistici perfetti, ma cosa sta accadendo oggi ai dati che crediamo protetti. La questione centrale, sollevata con forza dai vertici del Nist (National institute of standards and technology), riguarda la strategia definita dagli esperti come “Harvest now, decrypt later”. Un vero e proprio furto di segreti nel tempo.

Saranno resi pubblici tutti i dossier secretati?

Il vero scoop che agita i servizi di sicurezza riguarda i documenti classificati e lo spionaggio industriale. Analisti della Cloud security alliance confermano che entità di vario genere stanno intercettando massicci flussi di dati criptati. Ciò, consapevoli che tra pochi anni la potenza di calcolo quantistica trasformerà questo rumore incomprensibile in segreti di Stato leggibili.

Questo significa che le strategie diplomatiche, i piani di difesa e i brevetti industriali trasmessi oggi sono, di fatto, già in “altre mani”.

È il paradosso del passato esposto: la sicurezza di oggi ha una data di scadenza che coincide con il q-day, il momento in cui la crittografia attuale diventerà obsoleta.

Infrastrutture fragili

Un altro punto critico emerso nel dibattito odierno riguarda la vulnerabilità delle infrastrutture vitali. Esperti di sicurezza delle reti, citando i recenti white paper di Thales sui sistemi satellitari e le reti elettriche, avvertono che molti sistemi di controllo utilizzano processori che non supportano la nuova crittografia post-quantistica.

Il timore, espresso chiaramente durante il congresso Nqsti di Napoli dai delegati del Quantum safe network, è che intere reti strategiche rimangano “nude” di fronte alla minaccia quantistica. Questo, perché la sostituzione dell’hardware fisico richiede tempi infinitamente più lunghi di un semplice aggiornamento software.

La minaccia alla finanza mondiale

Nel settore finanziario, il dibattito si fa ancora più acceso. Gli analisti di Chainalysis e gli esperti di blockchain security segnalano che il tesoro accumulato nei vecchi wallet bitcoin è il primo obiettivo concreto.

Se la crittografia a curva ellittica dovesse cedere, miliardi di dollari in asset digitali potrebbero essere sottratti in pochi secondi. Questo scenario spinge le banche centrali e i grandi player del fintech a una corsa frenetica verso la crypto-agility. E’ la capacità di cambiare algoritmi di protezione in tempo reale, una flessibilità che oggi molti sistemi ancora non possiedono.

La giornata mondiale dei quanti del 2026 ci consegna quindi una verità scomoda. Non stiamo solo celebrando una rivoluzione scientifica, ma assistendo a una partita a scacchi geopolitica invisibile.

Chi arriverà per primo alla supremazia quantistica non avrà solo un vantaggio tecnologico, ma possederà la chiave per leggere la storia recente di ogni nazione, azienda o cittadino. La protezione dei dati oggi non è più una scelta tecnica, ma un imperativo di sopravvivenza per il futuro.