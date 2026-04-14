Cultura & Spettacolo

Oggi è la giornata mondiale dei quanti

Lo scopo di divulgare le (grandi) scoperte della fisica al tempo dei social per smentire tante fake news

di Pietro Pertosa - 14 Aprile 2026

Oggi, 14 aprile, ricorre la giornata mondiale dei quanti. O, se preferite, il Quantum Day. Si tratta di una giornata dedicata per intero alle meravigliose scoperte della scienza, in particolare della fisica. E per agevolare la divulgazione delle più importanti teorie, e scoperte, degli studiosi che nel corso degli ultimi decenni hanno letteralmente rivoluzionato i paradigmi e il “mondo” che pensavamo di conoscere. Una giornata mondiale, quella dei quanti, che inizia già con la scelta dei dati a svelare la sua missione divulgatrice.

La giornata mondiale dei quanti e la costante di Planck

Perché la giornata mondiale dei quanti si celebra proprio il 14 aprile? Semplice, perché utilizzando il (solito) formato anglosassone della data, che antepone il mese al giorno (dunque 4/14 anziché 4/14 all’uso italiano ed europeo), si ottengono le prime tre cifre della costante che porta il nome del grande scienziato e fisico tedesco. Una misura che è microscopica. Anzi no, infinitesimale. Ma è questo l’ambito su cui si muove la fisica quantistica. Scoprire cosa c’è nel mondo che non vediamo. Quello degli atomi, delle particelle. Quel mondo, per capirci, in cui la fisica classica deve arrendersi perché le sue regole non valgono più.

L’interesse per la fisica quantistica

Negli ultimi anni, le grandi scoperte hanno portato a un nuovo interesse nei confronti della fisica. Quella quantistica, in particolare. Ma sono tante, troppe, le finformazioni scorrette, talora manipolate, che circolano in rete. La giornata mondiale dei quanti vuole contribuire a fare chiarezza pure su questo. Per combattere le fake news, nel nome della sana divulgazione scientifica.