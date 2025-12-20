Primo Piano

L’ondata dell’influenza, più colpiti i bambini

Negli ultimi giorni 817mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, 100mila in più della settimana precedente

di Dave Hill Cirio - 20 Dicembre 2025

L’influenza stagionale in Italia accelera, con i numeri dell’ondata che parlano chiaro e un virus ormai dominato dalla sottovariante K del ceppo A, più colpiti i bambini sotto i 4 anni. Secondo la sorveglianza RespiVirNet dell’Iss dall’8 al 14 dicembre 817mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, 100mila in più della settimana precedente, oltre il 40 % delle infezioni attribuibile a virus influenzali.

Influenza, l’ondata non si ferma

L’incidenza nazionale ha raggiunto 14,7 casi ogni mille assistiti, con Sardegna e Campania ad intensità “molto alta”. La variante K non provoca una malattia più grave, ma ha mutazioni che ne aumentano la trasmissibilità, a rischio perciò tutte le occasioni di socialità dei prossimi giorni.

L’Iss precisa che i vaccini influenzali continuano a proteggere dall’ospedalizzazione anche se non si può ancora quantificare con precisione la loro efficacia verso tutti i sintomi clinici della K. I più colpiti restano i bambini sotto i 4 anni, con incidenza tripla rispetto alla media, la tendenza verso un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni.

I sintomi, più colpiti i bambini sotto i 4 anni

I sintomi dominanti sono quelli tipici dell’influenza: febbre alta, tosse, dolori muscolari, mal di gola e affaticamento. Nei soggetti fragili e negli anziani si osservano maggiori rischi di complicanze respiratorie se non si interviene tempestivamente con cure di supporto.

I pediatri segnalano un numero crescente di ricoveri per complicanze nei lattanti e nei bambini piccoli, soprattutto negli ambiti con alta circolazione virale.

Cosa fare

Nonostante la crescita rapida dei contagi, gli esperti ribadiscono che le misure preventive classiche restano efficaci: lavarsi spesso le mani, isolarsi quando si manifestano sintomi influenzali e vaccinarsi anche in ritardo possono aiutare a ridurre la diffusione e a tutelare le fasce più vulnerabili.

In questo quadro, l’ondata influenzale di fine anno mantiene un profilo di alta trasmissione e impatto sulla comunità, ma non mostra finora segnali di maggiore severità rispetto alle stagioni precedenti. La sorveglianza resta alta in vista dei possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Leggi anche Il virus corre