Editoriale

L’unico modo per non far vincere il No è andare a votare

di Adolfo Spezzaferro - 17 Febbraio 2026

Chi vuole che al referendum vinca il Sì perché ritiene necessaria la riforma della giustizia deve fare solo una cosa: andare a votare. Altrimenti molto probabilmente vincerà il No, perché chi vuole bloccare la riforma e lasciare tutto com’è, così come chi vuole semplicemente esprimere il suo dissenso contro il governo, andrà a votare.

Il paradosso è che se tutti coloro che credono che la magistratura vada riformata secondo quanto si chiede nel quesito si recassero a votare, il Sì vincerebbe con un vantaggio notevole. Questo perché allo stato attuale tanti, troppi cittadini (purtroppo) non hanno grande fiducia nella magistratura. Ma il clima di sfiducia è tale che c’è il rischio che chi potrebbe cambiare finalmente le cose non andrà a votare.

A quel punto la vittoria del No purtroppo non farebbe che sclerotizzare la sfiducia dei cittadini, visto che nulla cambierebbe. E così ancora più elettori in futuro diserteranno le urne. Ecco perché è nostro compito (e dovrebbe esserlo di tutti) spezzare questo circolo vizioso e spiegare perché è fondamentale andare a votare (Sì) al referendum.