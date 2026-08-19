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Lupi “Andare avanti con il nucleare, non ci sono più alibi”

di Italpress - 19 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Bollette meno care, meno inquinamento, più sicurezza. Dopo la decisione della commissione europea di inserire l’energia nucleare tra gli investimenti in deroga al patto di stabilità non ci sono più alibi: il nucleare va fatto perché e’ un opportunità strategica ed un elemento indispensabile per poter puntare all’autosufficienza energetica, riducendo il ricorso a fonti fossili e la dipendenza dall’estero. Realizzare il nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, significa ridurre notevolmente i costi delle bollette di famiglie e imprese, aumentando anche la competitività del nostro sistema economico”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).