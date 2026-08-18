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Pichetto “Individuate le misure sulla flessibilità indicate dalla Commissione Ue, importante ci sia il nucleare”

di Italpress - 18 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull’ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l’energia“. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, commentando le indicazioni operative pubblicate dalla Commissione Ue.

“Ritengo inoltre importante il fatto che la Commissione europea abbia esplicitamente incluso gli investimenti sul nucleare tra quelli che possono rientrare nell’ambito delle misure finanziabili. È un riconoscimento significativo della rilevanza che il nucleare può avere nel rafforzamento della sicurezza e della resilienza del sistema energetico europeo e nel percorso di transizione energetica”, prosegue Pichetto. “L’Italia sta lavorando per cogliere, con concretezza e responsabilità, tutte le opportunità che questo nuovo quadro europeo può offrire“, conclude il ministro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).