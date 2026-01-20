Economia

Macron a valanga su Trump: “Inaccettabili nuovi dazi”

Il presidente francese contro la Casa Bianca: "Preferiamo il rispetto ai bulli"

di Maria Graziosi - 20 Gennaio 2026

Gli occhiali non nascondono la furia di Macron che, dal palco del Wef di Davos, lancia strali contro gli Stati Uniti: “I nuovi dazi sono inaccettabili”. Il presidente francese è una furia contro Trump. Che, questa mattina, gli ha fatto l’ultimo sgarbo pubblicando sui social i suoi messaggi privati. E che gli ha annunciato dazi fino al 200% sui vini e sullo champagne. Macron non accetta le minacce e prova a reagire, utilizzando parole dure che piovono come benzina sul fuoco delle polemiche internazionali.

Macron: “I nuovi dazi sono inaccettabili”

Il presidente francese ha tuonato: “L’accumulo infinito di nuovi dazi è fondamentalmente inaccettabile, tanto più quando i dazi sono usati come leva contro la sovranità territoriale”. Ma non basta: “Non accettiamo un ordine globale che sarà deciso da coloro che sostengono di avere, direi, una voce più forte. Sappiamo cosa dobbiamo risolvere: crescita, pace, clima”. E quindi ha ribadito che “non” si deve “essere timidi” e che piuttosto occorre concentrarsi “sulle sfide e gli interessi comuni”. E non è tutto: “Nel 2026 faremo del nostro meglio per avere un’Europa più forte e più autonoma. Abbiamo bisogno di maggiore crescita e maggiore stabilità. Ma preferiamo il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità”.

“Le armi potenti dell’Europa”

Macron, oltre a condannare i dazi, crede che la battaglia si può combattere perché “l’Ue ha strumenti molto potenti e dobbiamo usarli quando non veniamo rispettati e quando le regole del gioco non vengono rispettate”. Ma Bruxelles deve fare quadrato e agire in fretta: “L’Europa deve rafforzare i suoi strumenti di difesa commerciale, anche attraverso misure speculari per far rispettare gli standard normativi e un aumento degli investimenti esteri diretti”. Una frecciata, questa, che non è diretta solo all’America: “Questo è essenziale per riequilibrare i rapporti con la Cina”, ha affermato.