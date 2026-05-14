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730 precompilato: via alle modifiche, cosa c’è da sapere

Il calendario e i numeri di riferimento, ecco la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate

di Cristiana Flaminio - 14 Maggio 2026

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L’Agenzia delle Entrate annuncia l’apertura della fase di integrazione per il 730 precompilato. Sarà possibile da oggi, proporre modifiche, integrazioni o accettare i moduli già predisposti dall’Erario e inviati via web ai cittadini. “Tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e parole semplici”, fanno sapere dall’Agenzia delle Entrate. Che annuncia pure i canali ai quali rivolgersi per ottenere assistenza e aiuto.

Via alle modifiche per il 730 precompilato

Insieme alla fase di integrazione per il 730 precompilato parte anche l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Che ha reso note date e riferimenti messi a disposizione di utenti, cittadini e professionisti. Dal 23 maggio e fino al 20 giugno, il servizio telefonico con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

Come si modifica la dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate fa sapere che per visualizzare, modificare e inviare il modello 730 precompilato occorre accedere alla propria area riservata mediante le credenziali Spid, Cie o Cns. Si può delegare un familiare o persona di fiducia a farlo in propria vece. L’importante sarà comunicarlo all’Agenzia stessa o usando un’apposita funzionalità messa a disposizione oppure inviando una Pec, in alternativa si può presentare richiesta agli uffici territoriali.

La scadenza per l’invio del 730 precompilato (o no) è fissata al 30 settembre 2026. Calendario che risulta leggermente diverso per i contribuenti che utilizzano Redditi Persone fisiche: i modelli saranno disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, da mercoledì prossimo, 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato).