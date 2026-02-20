Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Editoriale

Macron, una ne sbagliae cento ne pensa (di uscite improvvide)

di Adolfo Spezzaferro -

Macron una ne sbaglia e cento ne pensa (di uscite improvvide). Ormai il presidente francese si è perso dietro alle sue stesse mosse disperate. L’unica retta via che non smarrirà è quella del viale del tramonto (per fortuna).

Se da un lato Trump (giustamente, dal suo punto di vista iper pragmatico e super spicciolo) ha liquidato il caso del suo omologo francese con un “che ci parlo a fare con uno che presto non sarà più presidente”, dall’altro Macron – qui in Europa – continua a fare danni, al suo Paese e alla Ue tutta. Da quando, per cercare di ritagliarsi un ruolo in politica estera da dove mostrarsi ancora grande – soprattutto ai francesi che ormai l’hanno scaricato -, il capo dell’Eliseo ha deciso di fare il bastian contrario dicendo no a Trump su tutta la linea, non ne ha azzeccata una.

Prima l’Ucraina, dove la pace si farà (con la mediazione degli Usa) nonostante i Volenterosi (in sostanza, Francia e Regno Unito); poi il Board of peace per Gaza, dove ci sono Italia e Germania ma non lui; da ultimo l’attacco scomposto (“Sono sempre colpito nel vedere che i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati a casa propria, sono sempre i primi a commentare ciò che accade a casa degli altri”) alla Meloni per le parole di cordoglio e preoccupazione espresse dalla premier per il giovane identitario Quentin ucciso dagli antifa in Francia. Di male in peggio.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news