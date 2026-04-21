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“Mai visto nulla di simile!”: Ferragni gossip, terrore ad alta quota, caffè sui jeans

di Dave Hill Cirio - 21 Aprile 2026

Dramma ad alta quota e un nuovo gossip per Chiara Ferragni: pioggia di fulmini e caffè sui jeans. “Mai visto nulla di simile!”.

Ferragni, l’ultimo gossip

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Proprio quando l’influencer sembrava aver ritrovato la pace interiore tra le dune della Namibia, il destino (o meglio, il meteo) ha deciso di servirle un rientro da incubo.

Durante il volo di ritorno verso l’Italia, l’imprenditrice digitale si è trovata nel bel mezzo di una tempesta elettrica degna di un film catastrofico.

“Non ho mai visto niente del genere da un aereo prima d’ora”, ha confessato Chiara Ferragni ai suoi milioni di follower, alimentando il gossip e documentando con lo smartphone i fulmini che squarciavano il buio fuori dal finestrino.

Paura, lacrime e… un piccolo incidente di stile

Tra uno scossone e l’altro, la tensione è salita alle stelle, culminando in un “piccolo dramma” che ha rovinato l’outfit da viaggio della Ferry: un caffè rovesciato sui jeans proprio nel momento peggiore della turbolenza.

Un finale decisamente movimentato per una vacanza che Chiara ha descritto come “un cerchio che si chiude”, dove tra un pianto di felicità e l’altro ha giurato di essere “mille volte più felice” di quanto sia mai stata. Sarà merito del nuovo capitolo post-Fedez o della ritrovata libertà spirituale in Africa?

Paura in volo: dai jet privati al caffè nel bicchiere di carta

Il web, si sa, non perdona. Se da un lato i fan si sono stretti attorno alla loro beniamina per lo spavento, dall’altro non sono mancate le solite frecciatine. Molti hanno notato come Chiara sia ormai lontana dai fasti dei jet privati del passato, spesso finiti al centro di bufere ambientaliste. E ora stia documentando una vita sempre più “comune”, tra voli di linea (anche low cost in passato!) e imprevisti domestici.

È una strategia per risultare più empatica dopo i guai giudiziari o è davvero la “nuova Chiara” 2.0?

Il dubbio dei social: scaramanzia o solo sfortuna?

L’interrogativo che infiamma i commenti sotto i post è uno solo: questo viaggio in Namibia è stato davvero l’inizio di una nuova era o la tempesta di fulmini è un presagio di un rientro complicato?

Tra le voci di una presunta crisi (o distanza tattica) da Giovanni Tronchetti Provera e la voglia di riprendersi lo scettro di regina dei social, la Ferragni dovrà dimostrare che, caffè sui jeans a parte, è pronta a cavalcare il fulmine senza bruciarsi.