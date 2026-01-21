Attualità

Chiara Ferragni nuovo volto globale di Guess

Il brand Usa è il primo grande marchio che torna a credere nell'influencer travolta dagli scandali

di Dave Hill Cirio - 21 Gennaio 2026

Chiara Ferragni diventa il nuovo volto globale della campagna Primavera‑Estate 2026 di Guess. La scelta segna il ritorno dell’influencer al centro della scena moda. La sua presenza, per portare nuova visibilità immediata e attenzione internazionale al brand.

Chiara Ferragni, un ritorno strategico dopo anni di polemiche

Negli ultimi anni Ferragni ha affrontato critiche pubbliche e indagini legate alle sue campagne di beneficenza. Il caso più noto, l’uso contestato di iniziative natalizie, il cosiddetto Pandorogate da cui è uscita recentemente prosciolta. La vicenda ha influenzato negativamente la sua immagine e allontanato tutti gli sponsor. La collaborazione con Guess, in un momento chiave per una rinascita professionale e reputazionale.

Guess e la scelta del testimonial

Guess ha scelto Ferragni non solo per la sua notorietà globale, ma anche per il messaggio positivo che finora aveva rappresentato. L’energia e la determinazione dell’influencer riflettono i valori del brand del colosso Usa. La partnership, per rafforzare l’immagine di Guess e contribuire a recuperare fiducia nel suo pubblico.

La strategia di reputation recovery

La collaborazione con Guess rappresenta una mossa chiave nella strategia di reputation recovery di Ferragni. Il brand selezionato e la visibilità internazionale aiutano a spostare l’attenzione dalla polemica giudiziaria alla creatività e al talento. La scelta di comunicare trasparenza e autenticità favorisce il rafforzamento della sua identità personale e professionale. Il ritorno in campagne moda internazionali guarda alla riconquista dell’interesse dei fan e dei marchi globali.