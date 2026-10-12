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Malen, scuse da leader dopo il rosso preso ingenuamente a Como

La Roma e i tifosi lo proteggono e ora sognano il riscatto mercoledì in Champions contro il Real Madrid

di Gianluca Pascutti - 12 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La sfida tra Roma e Como è stata segnata dall’espulsione di Malen nella ripresa. L’attaccante giallorosso ha lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica, in un momento nel quale la squadra stava cercando di conquistare l’intera posta in palio. Un errore che ha inevitabilmente influenzato l’andamento della gara e che il giocatore ha compreso immediatamente. Proprio per questo motivo, pochi minuti dopo il termine dell’incontro, Malen ha scelto di assumersi ogni responsabilità senza cercare alibi, un atteggiamento da vero leader. La sua reazione è stata chiara e diretta. Un gesto semplice, ma molto apprezzato sia all’interno dello spogliatoio sia tra i tifosi.

Le scuse pubbliche ai compagni e ai tifosi

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Malen ha chiesto scusa alla squadra e ai sostenitori romanisti. Un messaggio breve ma significativo, scritto in italiano, che ha mostrato tutta la sua delusione per quanto accaduto. Le scuse di Malen hanno immediatamente raccolto consenso. Molti tifosi hanno scelto di sostenerlo, ricordando il contributo fornito dall’attaccante nel corso della stagione. In momenti come questi è facile cercare un colpevole. In casa Roma, invece, è prevalsa la volontà di fare gruppo e guardare avanti.

Lo spogliatoio fa quadrato attorno a Malen

L’aspetto più interessante emerso dopo Como-Roma riguarda proprio la risposta del gruppo. Nessun compagno ha puntato il dito contro l’olandese. Al contrario, la squadra ha mostrato compattezza e vicinanza nei confronti dell’attaccante. Un segnale importante che conferma il clima positivo costruito da Gasperini in questi mesi. Anche il tecnico ha difeso pubblicamente il suo giocatore. Pur riconoscendo l’episodio che ha portato al cartellino rosso, l’allenatore ha evidenziato l’assenza di cattive intenzioni da parte dell’attaccante. L’abbraccio ricevuto da compagni e allenatore ha trasformato una giornata difficile in un momento di crescita collettiva.

Real Madrid nel mirino, arriva l’occasione del riscatto

La buona notizia per la Roma è che l’espulsione rimediata in campionato non impedirà a Malen di essere protagonista mercoledì all’Olimpico in Champions League. L’attaccante sarà infatti regolarmente a disposizione per la prestigiosa sfida contro il Real Madrid, uno degli appuntamenti più attesi della stagione giallorossa. Per un giocatore dal carattere competitivo come lui, questa rappresenta l’occasione perfetta per voltare pagina. La delusione di Como può diventare una spinta ulteriore in vista di una gara che accenderà i riflettori di tutta Europa.

La Roma riparte dal suo attaccante

Le vicende del calcio corrono velocemente. Un giorno si parla di un’espulsione, quello successivo di una notte europea da vivere davanti a decine di migliaia di tifosi. La Roma, però, esce da questa vicenda con una certezza in più. Malen ha sbagliato, lo ha riconosciuto immediatamente e ha chiesto scusa senza esitazioni. Il gruppo ha risposto con maturità e compattezza. Ora il passato conta poco. Davanti c’è il Real Madrid e c’è una squadra che vuole continuare a stupire.

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