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Montella silurato dalla Turchia, finisce il ciclo dell’Aeroplanino, pronto il ribaltone in panchina

Dopo mesi di risultati deludenti e un clima sempre più teso attorno alla nazionale, la federazione decide di cambiare rotta.

di Gianluca Pascutti - 9 Ottobre 2026

@ANSAfoto

L’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è arrivata al capolinea. La federazione ha deciso di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano, ponendo fine a un progetto che sembrava destinato a durare ancora a lungo. La scelta rappresenta una svolta importante per il calcio turco. Fino a pochi mesi fa, infatti, Montella era considerato uno degli artefici della crescita della nazionale. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Il peso degli ultimi risultati si è rivelato determinante. Quando una squadra smette di ottenere risposte sul campo, anche le certezze più solide possono svanire rapidamente.

Dal sogno all’improvviso crollo

L’esperienza del tecnico italiano era iniziata con entusiasmo e ambizioni elevate. La Turchia aveva mostrato segnali di crescita e aveva ritrovato fiducia grazie a una generazione ricca di talento. Per diverso tempo il progetto aveva restituito risultati positivi. La nazionale era tornata a essere competitiva contro avversari di alto livello e molti osservatori vedevano nella squadra una delle realtà emergenti del panorama europeo. Le aspettative erano alte, ma le prestazioni degli ultimi mesi hanno alimentato dubbi e critiche. Le sconfitte consecutive hanno aggravato la situazione e creato un clima sempre più pesante attorno alla guida tecnica.

Numeri che non bastano più

Il bilancio complessivo di Montella non può essere definito fallimentare. Durante il suo mandato sono arrivati momenti importanti e risultati che hanno restituito entusiasmo ai tifosi, ma le difficoltà mostrate contro avversarie di primo piano e la mancanza di continuità hanno progressivamente eroso la fiducia della dirigenza. La decisione finale è maturata proprio alla luce di questo quadro. Il cambio in panchina è quindi il tentativo di rilanciare una selezione che dispone di giocatori giovani e di grande qualità, ma che non è riuscita a confermare le aspettative più recenti.

Arda Turan in pole per la successione

Mentre l’era Montella si chiude, l’attenzione si sposta già sul futuro. Il nome più caldo per la successione è quello di Arda Turan. L’ex stella del calcio turco rappresenta una figura molto apprezzata dall’ambiente e conosce perfettamente le dinamiche della nazionale. La sua eventuale nomina verrebbe interpretata come un forte segnale di cambiamento. Sarebbe anche una scelta dal grande impatto mediatico, capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo dei tifosi.

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