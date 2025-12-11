Cronaca

Malore per Riccardo Chailly, sospesa la Lady MacBeth a Milano

Il direttore d'orchestra soccorso in sala e trasportato in ospedale

di Paolo Diacono - 11 Dicembre 2025

Momenti di apprensione ieri sera al Teatro alla Scala di Milano: malore per il maestro Riccardo Chailly. È stato necessario l’intervento dei medici che hanno deciso di trasferirlo subito in ospedale per effettuare controlli e accertamenti. Sospesa la recita della Lady MacBeth, i loggionisti e gli spettatori hanno applaudito e, in attesa di notizie confortanti sullo stato di salute del direttore d’orchestra, hanno lasciato la sala.

Malore per Riccardo Chailly

Ieri sera è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il direttore d’orchestra. Impegnato a dirigere l’opera di Shostakovic “Una lady MacBeth nel distretto di Mcensk”. Alla fine del primo atto, Riccardo Chailly avrebbe accusato un malore. Un forte pallore avrebbe indotto i suoi collaboratori a chiedere, da subito, l’intervento dei sanitari. Il maestro ha provato a resistere ed è tornato sul podio all’inizio del secondo atto. Però non è riuscito a portare a termine il compito. E così è stato necessario fermarsi. Soccorso dai sanitari, è stato portato via con l’ambulanza dell’Areu 118.

Gli applausi dei loggionisti

In sala s’è subito compreso che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Quando la situazione è stata più chiara e l’intervento dei sanitari è stato visto e notato dal pubblico. Sono partiti gli applausi di incoraggiamento. A cui il maestro Riccardo Chailly, nonostante il malore, ha risposto con un sorriso grato. La replica è stata interrotta e tutti son tornati a casa. Tranne il direttore d’orchestra che è stato trasferito in ospedale.