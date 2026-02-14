Attualità

Maltempo: lavoro incessante dei vigili del fuoco

In Sicilia è stato disposto un potenziamento dell'organico, con il raddoppio dei turni e del personale

di Redazione - 14 Febbraio 2026

Non si fermano le attività di soccorso dei vigili del fuoco nelle regioni duramente colpite dalle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni. Nelle ultime 72 ore sono stati registrati oltre 2.000 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia. Le criticità maggiori sono state segnalate in Calabria nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e specialmente nel cosentino, con 521 operazioni dall’11 febbraio.

L’ermergenza in Calabria

Nel territorio cosentino le esondazioni dei fiumi Crati, Busento e Campagnano hanno causato gravi allagamenti; a Cassano allo Ionio è stata disposta l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Si è reso necessario anche l’impiego dell’elicottero Drago 165 per recuperare e portare al sicuro dieci persone a Cosenza, tra cui due bambini, mentre a Grisolia altre dieci persone sono state messe in salvo tramite gommoni fluviali. A Lamezia Terme il personale ha salvato due cittadini a seguito di una frana.

La situazione in Sicilia

In Sicilia l’ondata di maltempo si è abbattuta con particolare violenza sulle province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Dal 12 febbraio sono stati portati a termine 647 interventi, finalizzati principalmente alla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento.

I disagi maggiori si sono registrati a Messina, dove il sindaco Federico Basile ha prorogato sino alle 24 di oggi la chiusura di ville comunali e cimiteri per completare le operazioni di rimozione di tronchi e rami caduti e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi. Criticità anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti. Complessivamente sono stati effettuati 198 interventi, mentre altre 210 richieste sono in attesa di essere espletate. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un potenziamento dell’organico, con il raddoppio dei turni e del personale.

Criticità in Sardegna e super lavoro per i vigili del fuoco

In Sardegna il dispositivo di soccorso è stato potenziato per gestire l’emergenza nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano. Le squadre, entrate in azione 891 volte, hanno lavorato incessantemente per la rimozione di ostacoli e l’assistenza alla popolazione. Un miglioramento delle condizioni meteo è stato registrato nella serata di ieri.