Attualità

Maltempo al Sud: allerta arancione in Calabria e Sicilia

di Flavia Romani - 12 Febbraio 2026

Il maltempo torna a colpire il Sud Italia e parte del Centro con un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, stabilendo per oggi allerta arancione su alcuni settori di Calabria e Sicilia, mentre è stata valutata allerta gialla su ampie aree di Sicilia, Calabria e Basilicata e su porzioni di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.

Secondo le previsioni, la perturbazione porterà precipitazioni diffuse, localmente anche intense, soprattutto sulle regioni tirreniche. In particolare, su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono attese piogge da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali. Sul Lazio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, mentre al Sud le precipitazioni potrebbero risultare più persistenti. Non si escludono rovesci di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e locali fulminazioni.

Oltre alla pioggia, il peggioramento sarà caratterizzato da un sensibile rinforzo dei venti. Sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata. Condizioni ancora più critiche interesseranno Sardegna, Calabria e Sicilia, dove i venti occidentali potranno raggiungere intensità di burrasca forte, con raffiche fino a tempesta. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori.

Sul fronte neve, dalla mattinata sono previste nevicate oltre i 1200-1300 metri in Valle d’Aosta, con accumuli moderati e localmente abbondanti, specie sui rilievi più elevati.

La situazione desta particolare attenzione in Sicilia, che arriva da giorni difficili sul piano idrogeologico. A Niscemi, nel territorio del Nisseno, una frana ha recentemente interessato un’area urbana, provocando disagi e preoccupazione tra i residenti. Le nuove precipitazioni potrebbero aggravare condizioni già compromesse, aumentando il rischio di ulteriori smottamenti e criticità.

Le autorità raccomandano massima prudenza, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile.