Marracash annuncia ufficialmente il Marra Block Party, si terrà il 18 aprile a Milano

di Italpress - 4 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver festeggiato il disco di Diamante di “PERSONA” nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash annuncia ufficialmente il Marra Block Party – il live evento che porta al centro le sue origini anche con l’intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato – in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola, cuore della sua storia.

Oltre alla sua musica, a parlare è la sua storia. Una storia di riscatto che, oggi, all’apice della sua fama, l’artista vuole diventi collettivo: il riscatto della Barona, la sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni. Per queste ragioni, Marracash ha ideato un progetto ad alto impatto sociale, culturale e simbolico, fortemente radicato nel territorio della Barona – quartiere popolare di Milano dove è cresciuto – con l’obiettivo di restituire valore e opportunità al quartiere e alle persone che lo vivono.

Il ricavato dai biglietti venduti, al netto di IVA e SIAE, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Barona di Milano. I partner e gli sponsor coinvolti sosterranno i costi di produzione necessari per la realizzazione dell’evento, oltre a sostenere anch’essi la raccolta fondi. Ispirato alle storiche street celebrations che hanno dato vita alla cultura hip hop nelle metropoli mondiali, sarà un evento unico, pensato per trasformare il quartiere in un vero palcoscenico urbano, per un’esperienza intensa di musica, energia e comunità.

I biglietti saranno acquistabili solo ed esclusivamente giovedì 5 marzo dalle ore 16:00 alle ore 22:00 unicamente presso il punto vendita “Barrio’s Live” in Piazza Donne Partigiane (Via Barona angolo Via Boffalora) a Milano. Sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per acquirente, secondo l’ordine di arrivo presso il punto vendita e fino a esaurimento scorte. La disponibilità è limitata e la presenza in coda non garantisce il diritto d’acquisto.

Ogni biglietto è nominativo: sarà pertanto necessario presentare un documento di identità valido, anche in formato digitale (foto), al momento dell’acquisto e non sarà consentito effettuare il cambio nominativo in un secondo momento. Il costo del biglietto è di 25 euro. Ai residenti del Municipio 6 sarà riservata una corsia preferenziale nelle procedure di acquisto dei biglietti, garantendo loro un accesso prioritario rispetto al pubblico generale.

