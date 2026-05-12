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Mazda investe nella formazione delle nuove generazioni con il progetto EDU

di Italpress - 12 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – In un mercato del lavoro in continua evoluzione, il settore automotive sta vivendo una fase di profonda trasformazione che rende sempre più centrale il ruolo dei Tecnici Specializzati e del personale d’Assistenza. Figure professionali fondamentali, oggi chiamate a confrontarsi con tecnologie sempre più avanzate e con nuove competenze richieste dal mercato, ma ancora poco conosciute dalle nuove generazioni.E’ da questa consapevolezza che nasce Mazda Edu, un progetto che unisce scuole e Concessionari Mazda in un percorso strutturato di orientamento, formazione e confronto diretto con il mondo del lavoro. L’iniziativa coinvolge gli istituti professionali meccatronici e la rete ufficiale Mazda attraverso incontri, testimonianze e attività pratiche, con l’obiettivo di accendere curiosità, trasmettere entusiasmo e offrire una visione reale e moderna del ruolo del tecnico d’officina. La prima edizione del progetto “Mazda Edu” si è tenuta il 7 maggio 2025 con una visita didattica presso la Concessionaria Autoimport di Roma, che ha coinvolto una classe dell’Istituto Meccatronico Giorgi Woolf. L’iniziativa ha previsto un’attività formativa strutturata, finalizzata a integrare competenze teoriche ed esperienze pratiche. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire i processi del Service e di partecipare a simulazioni operative di diagnosi e ripristino, sotto la supervisione degli ingegneri Mazda e del Capo Officina della Concessionaria. L’evento ha rappresentato l’avvio di una collaborazione tra Mazda Italia, il sistema formativo e la rete Mazda, orientata allo sviluppo di competenze tecniche nel settore. Inoltre, nell’ambito del progetto, alcuni studenti dell’Istituto Meccatronico Giorgi Woolf hanno preso parte a un evento stampa presso il Centro di Formazione Mazda. In tale occasione, insieme ad alcuni giornalisti, hanno partecipato ad attività pratiche di disassemblaggio del motore diesel 3,3 L della Mazda CX-60, esplorandone le unicità meccaniche e ingegneristiche. In continuità con la prima edizione, il 5 maggio 2026 si è svolta una seconda visita didattica presso Autoimport, che ha confermato la solidità e la continuità del progetto. In questa occasione, i giovani neoassunti hanno presentato agli studenti prossimi al diploma le attività del reparto Service, condividendo il proprio percorso di inserimento professionale. L’iniziativa ha evidenziato la capacità del progetto di favorire il raccordo tra formazione e mondo del lavoro e di supportare percorsi concreti di occupabilità. Nel corso dell’incontro, Mazda Italia ha annunciato la donazione di una Mazda CX-60 all’Istituto Giorgi Woolf, destinata alle attività didattiche e formative. La Concessionaria Autoimport ha inoltre contribuito con la fornitura di attrezzature d’officina, strumenti operativi e vestiario professionale, a supporto dell’aggiornamento delle dotazioni laboratoriali dell’istituto. Il progetto “Mazda Edu” prosegue con ulteriori appuntamenti programmati nel mese di maggio 2026. Il 13 maggio, presso l’Istituto Engim di Verona, in collaborazione con la Concessionaria Autolago e Confatrigianato, gli studenti delle classi quarte saranno coinvolti in un’attività dedicata ai processi e organizzazione del reparto Service, con l’obiettivo di approfondire le competenze tecniche richieste e le opportunità nel settore automotive; Il 26 maggio, presso l’Istituto Ferrari di Maranello, in collaborazione con la Concessionaria Ferrari Giorgio di Modena, si terrà un’altra giornata formativa dedicata ai ragazzi che presto entreranno nel mondo del lavoro. Grazie alle testimonianze professionali del personale della Concessionaria, i giovani studenti avranno l’occasione di vedere con i propri occhi l’applicazione delle competenze tecniche ai contesti operativi dell’officina.Con il progetto “Mazda Edu”, Mazda Italia conferma il proprio impegno nel sostegno alla formazione tecnica e nello sviluppo di competenze specialistiche, promuovendo un modello di collaborazione strutturata tra mondo della scuola e rete distributiva. L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di contribuire alla qualificazione delle figure professionali necessarie all’evoluzione del settore dell’assistenza automobilistica.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).