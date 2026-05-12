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Volvo Trucks lancia nuovi motori, meno consumi e pronti all’idrogeno

di Italpress - 12 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Arrivano i motori Volvo Trucks più efficienti di sempre: due nuovi motori da 13 litri, predisposti per il diesel rinnovabile e per alimentazioni a gas, comprese le future applicazioni a idrogeno. Entrambi si basano sulla più recente piattaforma di motori sviluppata internamente da Volvo.Il motore a combustione continua a svolgere un ruolo importante nella strategia di Volvo Trucks per i gruppi propulsori, e i nuovi motori offrono una combinazione particolarmente interessante di maggiore potenza, consumi ridotti, minori emissioni, rumorosità inferiore e migliore guidabilità. Il nuovo motore può garantire consumi di carburante fino al 4% inferiori rispetto al motore che sostituisce, sfruttando i vantaggi del nuovo motore in combinazione con le più recenti innovazioni Volvo Trucks per il risparmio di carburante, che saranno ora disponibili a un maggior numero di clienti. Volvo Trucks ha sviluppato nuovi motori in grado di soddisfare un’ampia varietà di esigenze e condizioni operative, rispettando o superando al tempo stesso i requisiti delle nuove normative, ad esempio in materia di emissioni e rumorosità. “Questi motori completamente nuovi non sono soltanto i nostri gruppi propulsori più efficienti di sempre in termini di consumi, ma accompagneranno anche la nostra tecnologia dei motori a combustione verso il futuro”, afferma Jan Hjelmgren, Head of Product Management di Volvo Trucks. “La flessibilità e la predisposizione all’utilizzo di tutti i carburanti diesel e gas attualmente disponibili, oltre che delle future applicazioni a idrogeno, ci consentono di offrire a tutti i nostri clienti a livello globale veicoli efficienti, potenzialmente a emissioni nette pari a zero”.Con un impegno costante nel migliorare l’efficienza nei consumi, Volvo Trucks ha sviluppato una delle generazioni di motori più efficienti oggi disponibili sul mercato. Introdotta all’inizio del 2024, la gamma Volvo Aero riduce i consumi fino al 5% rispetto al modello precedente, mentre i nuovi motori sviluppati internamente garantiranno un’ulteriore riduzione dei consumi fino al 4% in un’ampia gamma di applicazioni e segmenti. La nuova piattaforma introduce una funzionalità del freno motore perfezionata, per una migliore guidabilità, una nuova progettazione dei cilindri e del turbocompressore, oltre a una versione aggiornata dell’apprezzato cambio I-Shift di Volvo. Sia la versione diesel sia quella a gas offriranno inoltre valori di coppia significativamente più elevati. Inoltre, molte varianti diesel del nuovo motore sono compatibili con la funzione I-Roll a motore spento di Volvo Trucks: in questo modo, un maggior numero di clienti può beneficiare di una riduzione dei consumi e delle emissioni, grazie alla possibilità di spegnere il motore e sfruttare l’inerzia nei tratti in discesa. Volvo Trucks sostiene la transizione verso un trasporto privo di combustibili fossili, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040 attraverso una strategia tecnologica su tre percorsi. L’approccio si basa su veicoli elettrici a batteria, veicoli elettrici a celle a combustibile e motori a combustione alimentati con carburanti rinnovabili, come idrogeno verde, biogas sotto forma di bio-LNG, biodiesel e HVO (olio vegetale idrotrattato).(La nuova piattaforma di motori è predisposta per l’utilizzo di carburanti alternativi come biodiesel/B100, HVO, biogas/bio-LNG e idrogeno verde. Il motore D13 sarà disponibile con potenze da 380 a 560 CV e valori di coppia compresi tra 1.800 e 2.900 Nm. La versione G13 offre una potenza compresa tra 420 e 500 CV e una coppia da 2.400 a 2.800 Nm. I nuovi motori Euro 6 soddisfano i nuovi requisiti normativi NNR3 (New Noise Regulation Phase 3), e sono progettati per essere conformi anche alle future normative.Saranno disponibili nei modelli Volvo FM, FMX, FH e FH Aero. Le vendite inizieranno nel terzo trimestre del 2026. I nuovi motori saranno introdotti progressivamente a livello globale, a partire dai primi mercati: Europa, Marocco, Turchia e India. Seguiranno poi Nord America, America Latina, Asia e Africa. I nuovi motori saranno inizialmente prodotti a Skòvde, in Svezia, mentre i veicoli saranno assemblati a Tuve, in Svezia, e a Gand, in Belgio.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).