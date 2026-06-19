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Mazzi “Il Ministero stanzia 109 milioni a sostegno di un settore digitale e sostenibile”

di Italpress - 19 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con ‘GreenTour’, il Ministero del Turismo stanzia 109 milioni di euro a sostegno di un settore sempre più digitale e sostenibile, attivo dodici mesi l’anno. L’obiettivo è semplice: portare l’Italia avanti, distribuire le opportunità su tutto il Paese e rendere le nostre imprese più competitive.” Annuncia così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi la pubblicazione del decreto.

“Un risultato importante ottenuto grazie al grande impegno dello staff del Dicastero che ringrazio per il lavoro svolto. Avanti così, verso traguardi sempre più produttivi per il settore”, aggiunge il ministro.

L’incentivo, gestito da Invitalia, punta a supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese turistiche sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere del comparto, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. Il 60% delle risorse stanziate è destinato alle PMI.

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese del settore di ogni dimensione che realizzano in tutta Italia interventi prevalentemente destinati all’efficientamento energetico delle strutture turistiche e alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, ed eventualmente collegati a interventi per la digitalizzazione dell’ecosistema turistico e delle relative filiere, per il rispetto di criteri ESG. Sono finanziabili i programmi di investimento da 1 milione di euro fino a un massimo di 15 milioni di euro. E’ stato pubblicato l’avviso per partecipare alla selezione dei progetti: le domande possono essere presentate dal 15 luglio al 15 settembre 2026 tramite il sito www.invitalia.it.

Per stabilire l’ordine in cui i progetti saranno valutati verrà stilata una graduatoria basata su criteri che riguardano le caratteristiche degli investimenti, gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari in capo ai proponenti, l’eventuale possesso del rating di legalità e/o certificazioni ambientali o di genere da parte delle imprese.

CONFINDUSTRIA ALBERGHI “INTERVENTO IMPORTANTE”

Confindustria Alberghi accoglie con favore la pubblicazione del decreto che rende operativo il GreenTour, lo strumento destinato a sostenere gli investimenti delle imprese turistiche. “Si tratta di una misura che attendevamo da tempo e che finalmente entra nella fase operativa”, si legge nella nota di Confindustria Alberghi. “Parliamo di un intervento importante sia per le aziende sia per la competitività del Paese, perché mette a disposizione risorse concrete per accompagnare gli investimenti in innovazione, sostenibilità e qualificazione dell’offerta turistica”.

Con una dotazione complessiva di 109 milioni di euro, il GreenTour punta a sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese, due obiettivi strategici da tempo al centro dell’azione di sviluppo del comparto turistico.

“Le imprese alberghiere sono da tempo impegnate in percorsi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi e miglioramento della sostenibilità delle strutture. Soluzioni come questa possono contribuire ad accelerare tali processi, rafforzando la capacità competitiva delle aziende e rendendo il sistema turistico nazionale ancora più attrattivo”.

“Sarà ora importante garantire procedure semplici e tempi certi. L’auspicio è che il GreenTour possa offrire un iter più fluido rispetto a quanto avvenuto con il FRI-Tur, permettendo alle imprese di accedere alle risorse in modo rapido ed efficace”, conclude la nota.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).