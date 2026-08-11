Italpress Notizie Turismo

Mazzi “Lago di Garda da record con 28 milioni di presenze all’anno”

di Italpress - 11 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono legato a questo territorio. Ho passato molte delle mie vacanze proprio qua sul lago di Garda, che amo molto e che, tra l’altro, tocca tre regioni: il Veneto, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Con 28 milioni di presenze all’anno è forse la località più turistica in assoluto d’Italia ed è proprio la zona che consente al Veneto di essere la regione più turistica d’Italia. È un territorio che ha delle particolarità molto interessanti, come la coltivazione degli ulivi e dei limoni a fini commerciali, che viene fatta in particolare a Riva del Garda e a Limone. Ecco è il territorio più a Nord del pianeta dove viene fatta questo tipo di coltura. Poi io amo anche molto la montagna. Da qua, in meno di in un’ora e mezza, si arriva in zone di montagna meravigliose tra cui l’Alpe di Siusi”. Lo ha detto il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a “Bar Italia” a Torre del Benaco (Verona). Il Ministro ha poi aggiunto che sosterrà la candidatura a patrimonio dell’UNESCO di Monte Baldo e di Bardolino a Capitale della Cultura 2029.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).