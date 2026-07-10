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Mazzi “Valorizzare i territori per dare risposta a overtourism” / Video

di Italpress - 10 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) “Nel titolo di questo incontro, di questo convegno, c’è già la sua missione: “La forza dei territori” è quello su cui noi stiamo puntando con il Ministero del Turismo”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, in corso a Roma. “Lanceremo a brevissimo, il 30 luglio, il primo dei grandi cammini spirituali su cui lavoro da 20 anni, che è il Cammino di Francesco – prosegue Mazzi -. È un cammino che era diviso fra sette regioni, con sette pezzi lo abbiamo unificato e lo lanceremo il 30 luglio. Poi il 6 agosto andremo a Capareone, nel Vesuvio, e cominceremo tutta una campagna su questi cammini spirituali, che servono proprio a valorizzare i borghi e quella parte d’Italia forse meno conosciuta, ma non meno bella delle grandi città”.

“In Italia abbiamo il Cammino di Francesco, che è lungo circa mille chilometri: parte da Assisi e arriva fino a Rimini, passando per Firenze, Ascoli Piceno e Roma. Dopo lanceremo il Cammino di Papa Giovanni Paolo II, realizzato insieme al Ministero del Turismo polacco, che partirà da Bologna – ha aggiunto Mazzi -. Via via promuoveremo tutti i nostri cammini spirituali: pensate che sono oltre 170 in Italia, per un totale di 33mila chilometri, una distanza che corrisponde al giro del mondo. Punteremo proprio su questo per valorizzare i nostri territori, dare una risposta concreta all’overtourism e a quella richiesta di turismo lento che ci arriva dai turisti di tutto il mondo”.

